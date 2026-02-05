На фронті спинились штурмові дії РФ: чому впала активність та до чого тут Starlink, — "Флеш"

Збройні сили Російської Федерації призупинили штурмові дії на лінії фронту, оскільки мають проблеми зі зв'язком та терміналами Starlink, розповів експерт. Що відбувається на лінії бойового зіткнення та чому обурюються військові ЗС РФ?

Російське командування має "катастрофічну ситуацію" на фронті в Україні, оскільки втратило можливість управляти військами, написав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram-каналі. Причина такої ситуації — відключення терміналів Starlink, яке організувала Україна спільно з компанією SpaceX.

Зранку 5 лютого "Флеш" розповів про перші серйозні наслідки розв'язання проблеми зі Starlink на фронті. Зі слів експерта, у росіян сталась катастрофа, оскільки "лягло все управління військами".

"На багатьох ділянках зупинені штурмові дії", — ідеться у дописі.

Водночас бійці ЗСУ зберегли можливість використовувати термінали супутникового зв'язку, уточнив "Флеш". При цьому він наголосив, що проблеми є лише у тих, хто не встиг оперативно подати списки на реєстрацію приватних терміналів.

"Процес обробки триває", — запевнив Бескрестнов.

Starlink на фронті — "Флеш" про зупинку штурмових дій ЗС РФ Фото: Скриншот

Наступний допис "Флеша", який з'явився за кілька хвилин, містив "поради" для ЗС РФ щодо методів зв'язку без Starlink. Експерт нагадав росіянам про сигнали, якими обмінюються моряки: так званий "прапорцевий семафор".

Starlink на фронті - метод зв'язку за допомогою прапорів Фото: З відкритих джерел

Новина доповнюється…