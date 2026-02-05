На фронте остановились штурмовые действия РФ: почему упала активность и при чем здесь Starlink, — "Флеш"

Вооруженные силы Российской Федерации приостановили штурмовые действия на линии фронта, поскольку имеют проблемы со связью и терминалами Starlink, рассказал эксперт. Что происходит на линии боевого соприкосновения и почему возмущаются военные ВС РФ?

Российское командование имеет "катастрофическую ситуацию" на фронте в Украине, поскольку потеряло возможность управлять войсками, написал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в Telegram-канале. Причина такой ситуации — отключение терминалов Starlink, которое организовала Украина совместно с компанией SpaceX.

Утром 5 февраля "Флеш" рассказал о первых серьезных последствиях решения проблемы со Starlink на фронте. По словам эксперта, у россиян произошла катастрофа, поскольку "легло все управление войсками".

"На многих участках остановлены штурмовые действия", — говорится в сообщении.

В то же время бойцы ВСУ сохранили возможность использовать терминалы спутниковой связи, уточнил "Флеш". При этом он подчеркнул, что проблемы есть только у тех, кто не успел оперативно подать списки на регистрацию частных терминалов.

"Процесс обработки продолжается", — заверил Бескрестнов.

Starlink на фронте — "Флеш" об остановке штурмовых действий ВС РФ Фото: Скриншот

Следующее сообщение "Флеша", которое появилось через несколько минут, содержало "советы" для ВС РФ относительно методов связи без Starlink. Эксперт напомнил россиянам о сигналах, которыми обмениваются моряки: так называемый "флажковый семафор".

Starlink на фронте — метод связи с помощью флагов Фото: Из открытых источников

