Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война

На фронте остановились штурмовые действия РФ: почему упала активность и при чем здесь Starlink, — "Флеш"

Терминал Starlink на фронте
ВС РФ получили проблемы на фронте из-за Starlink (иллюстративное фото) | Фото: Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации приостановили штурмовые действия на линии фронта, поскольку имеют проблемы со связью и терминалами Starlink, рассказал эксперт. Что происходит на линии боевого соприкосновения и почему возмущаются военные ВС РФ?

Российское командование имеет "катастрофическую ситуацию" на фронте в Украине, поскольку потеряло возможность управлять войсками, написал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в Telegram-канале. Причина такой ситуации — отключение терминалов Starlink, которое организовала Украина совместно с компанией SpaceX.

Утром 5 февраля "Флеш" рассказал о первых серьезных последствиях решения проблемы со Starlink на фронте. По словам эксперта, у россиян произошла катастрофа, поскольку "легло все управление войсками".

"На многих участках остановлены штурмовые действия", — говорится в сообщении.

Відео дня

В то же время бойцы ВСУ сохранили возможность использовать терминалы спутниковой связи, уточнил "Флеш". При этом он подчеркнул, что проблемы есть только у тех, кто не успел оперативно подать списки на регистрацию частных терминалов.

"Процесс обработки продолжается", — заверил Бескрестнов.

Скриншот сообщения "Флеша" об остановке штурмовых действий ВС РФ, 5 февраля
Starlink на фронте — "Флеш" об остановке штурмовых действий ВС РФ
Фото: Скриншот

Следующее сообщение "Флеша", которое появилось через несколько минут, содержало "советы" для ВС РФ относительно методов связи без Starlink. Эксперт напомнил россиянам о сигналах, которыми обмениваются моряки: так называемый "флажковый семафор".

Методе связи, который мог бы заменить Starlink на фронте
Starlink на фронте — метод связи с помощью флагов
Фото: Из открытых источников

Новость дополняется...