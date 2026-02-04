Чому потрібно носити Starlink у ЦНАП: проблема в "ждунах" та зрадниках, — "Флеш"

Українці повинні особисто принести термінал Starlink у центра надання адміністративних послуг (ЦНАП), оскільки пристрій може потрапити на фронт і на підконтрольну Росії територію, пояснив експерт. Ідеться про громадян-зрадників, які задля ворога реєструють термінал, який встановили на дроні для удару по Україні. Чому держава створила особливу систему реєстрації Starlink, яка викликає спротив населення?

Реєстрація Starlink проводять громадяни, які можуть без проблем пройти ідентифікацію через застосунок "Дія" чи BankID, ідеться у дописі експерт з радіотехніки та радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестного. При цьому не усі громадяни є патріотами України й дехто підтримує росіян. З огляду на це створили процедуру, яка зменшить ризики реєстрації терміналів: люди показують фізичну наявність пристроїв, які не в руках у ворога.

"Флеш" описав ситуацію, яка може статись у випадку дистанційної реєстрації. Наприклад, російський дрон зі Starlink готовий до вильоту, тим часом якась людина-"ждун" у центрі країни приходить у ЦНАП, диктувати номер і проходити реєстрацію.

"Всі ми розуміємо, що ці люди дуже різні, серед них є як справжні патріоти країни, так і "ждуни" або кримінал. Ми хочемо уникнути ризиків, коли Starlink фізично знаходяться вже у ворога і стоять в Шахедах в готовності злетіти", — написав експерт.

Бескрестнов наголосив, що над процедурою працювала велика команда, яка оцінила наявні ризики та обрала оптимальний варіант. Також наголошується, що іде мова про випадки, коли людина має більше одного терміналу. Якщо Starlink один, то не потрібно його нести в ЦНАП для реєстрації, а достатньо продиктувати номер.

"Це спеціально зроблено, щоб не знімати змонтований Starlink з дахів будинків і машин", — ідеться в повідомленні.

Дрон і Starlink — деталі

Зазначимо, у січні медіа та військові експерти писали про появу дронів зі Starlink, які завдають ударів на значній відстані від лінії фронту або дають можливість прицілитись. Один з таких ударів відбувся 27 січня: росіяни атакували пасажирський потяг "Барвінкове-Чоп" (до фронту близько 50 км), загинуло п'ятеро людей. "Флеш" розповів, що по вагонах потягу вдарили "Шахеди" зі Starlink: росіяни-оператори добре бачили, що цілять у цивільний об'єкт, але це їх не спинило.

Інші випадки дронів на Starlink стосувались БпЛА "Молния" та БМ-35. Зокрема, 30 січня стало відомо про активні удари ЗС РФ по трасі Покровськ-Павлоград-Дніпро, якою проходить логістика ЗСУ. У мережі показали кадри влучання по вантажівках, тралах, легкових авто та військовій техніці. Удари завдавались дронами зі Starlink, якими керували оператори загону "Рубикон" ЗС РФ.

Після цього з'явилась заява нового міністра оборони Михайла Федорова про контакти зі SpaceX і про те, як шукають спосіб відключити росіян від супутникового зв'язку через Starlink. Згодом відомство розповіло про знайдене рішення: термінали вимикатимуться автоматично при певній швидкості і, до всього, створять "білий список" зареєстрованих пристроїв.

Нагадуємо, Міжнародна спільнота InformNapalm повідомила про схеми, за допомогою яких у РФ потрапляють підсанкційні Starlink.