Дрони "Рубікон" зі Starlink ріжуть логістику ЗСУ під Павлоградом: яка траса під ударом (відео)

Російські війська різко посилили удари БПЛА зі Starlink по логістичних шляхах на ділянці Богуслав–Петропавлівка, заявив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Відбуваються десятки атак за добу, серед цілей — цивільний транспорт та цистерни з пальним. Чому удари безпілотників, які запускаються групою "Рубікон", особливо небезпечні, та куди дістають російські оператори БпЛА?

Підрозділ "Рубікон" ЗС РФ зосередив увагу на логістиці ЗСУ трасою Покровсь-Павлоград, ідеться у дописі "Флеша" у Telegram-каналі, який з'явився вдень 30 січня. На відео — кадри з траси: бачимо цистерну, ймовірно, для пального, охоплену вогнем через удар безпілотника ЗС РФ. Експерт пояснив, що удари завдають дрони зі Starlink. Однією з цілей росіян був автобус, наповнений людьми: зі слів Бескрестнова, загиблих не було. Наголошується, що росіяни перекинули додаткові сили, які діють на відтинку траси Е-50 між населеними пунктами Богуслав-Петропавлівка.

"Флеш" написав, що удари по логістиці ЗСУ швидко з'являються у пабліках підрозділу "Рубікон" ЗС РФ. При цьому Міноборони України почало вживати заходів, щоб позбавити росіян цієї можливості.

"Тактика вибивання шляхів логістики — це класичний метод роботи нашого противника", — написав він.

На карті проєкту DeepState можна побачити, чим особлива ділянка траси на Павлоград, про яку написав Бескрестнов. Шматок дороги між Богуслав ом та Петропавлівкою розташований на відстані менш як 50 км від лінії боїв.

Дрони зі Starlink - де розташована небезпечна ділянка траси на Павлоград Фото: DeepState

У Telegram-каналі з результатами ударів дронів ЗС РФ є звіт групи "Рубікон" по трасі М-04 Павлоград-Покровськ. На відео, яке з'явилось 30 січня, — 32 цілі: вантажівки (14 шт.), трали, локомотиви, автобус, паливозаправник, М113, MaxxPro, Овод-М-СВ, DINGO BUR, автомобілі.

Дрони зі Starlink — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про масовані удари дронів зі Starlink, які почали діставати далеко від лінії фронту. 29 січня про посилення атак повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова та радник міністра оборони Сергій Бескрестнов. З'ясувалось, що росіяни атакують БпЛА транспорт на трасі Е-50 Покровськ-Дніпро через Павлоград. У деяких випадках ЗС РФ використовували дрони-"матки", які несли три FPV. В інших випадках ішлося про БпЛА "Молния" зі встановленими терміналами супутникового зв'язку Starlink.

Інший випадок використання дронів зі Starlink — атака на пасажирський потяг "Барвінкове-Чоп", яка сталась 27 січня. Внаслідок російського удару загорівся вагон в середині потягу: загинуло п'ятеро людей, але може бути й більше.

Разом з тим "Флеш" розповів про ще одну модель дрона ЗС РФ зі встановленим Starlink. Експерт показав уламки безпілотника БМ-35, який дістався аж до Дніпра. Небезпека від цього дрона полягає у тому, що він може пролетіти 500 км, а термінал дає можливість оператору точно керувати заходом на ціль.

Нагадуємо, 29 січня міністр оборони Михайло Федоров розповів, що робить Україна, щоб позбавити РФ доступу до Starlink.