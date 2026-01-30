Дроны "Рубикон" со Starlink режут логистику ВСУ под Павлоградом: какая трасса под ударом (видео)

Российские войска резко усилили удары БПЛА со Starlink по логистическим путям на участке Богуслав-Петропавловка, заявил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Происходят десятки атак за сутки, среди целей — гражданский транспорт и цистерны с горючим. Почему удары беспилотников, которые запускаются группой "Рубикон", особенно опасны, и куда достают российские операторы БпЛА?

Подразделение "Рубикон" ВС РФ сосредоточило внимание на логистике ВСУ по трассе Покровск-Павлоград, говорится в заметке "Флеша" в Telegram-канале, появившаяся днем 30 января. На видео — кадры с трассы: видим цистерну, вероятно, для горючего, охваченную огнем из-за удара беспилотника ВС РФ. Эксперт пояснил, что удары наносят дроны со Starlink. Одной из целей россиян был автобус, наполненный людьми: по словам Бескрестнова, погибших не было. Отмечается, что россияне перебросили дополнительные силы, которые действуют на отрезке трассы Е-50 между населенными пунктами Богуслав-Петропавловка.

"Флеш" написал, что удары по логистике ВСУ быстро появляются в пабликах подразделения "Рубикон" ВС РФ. При этом Минобороны Украины начало принимать меры, чтобы лишить россиян этой возможности.

"Тактика выбивания путей логистики — это классический метод работы нашего противника", — написал он.

На карте проекта DeepState можно увидеть, чем особенный участок трассы на Павлоград, о котором написал Бескрестнов. Кусок дороги между Богуславом и Петропавловкой находится на расстоянии менее 50 км от линии боев.

Дроны со Starlink — где расположен опасный участок трассы на Павлоград Фото: DeepState

В Telegram-канале с результатами ударов дронов ВС РФ есть отчет группы "Рубикон" по трассе М-04 Павлоград-Покровск. На видео, которое появилось 30 января, — 32 цели: грузовики (14 шт.), тралы, локомотивы, автобус, топливозаправщик, М113, MaxxPro, Овод-М-СВ, DINGO BUR, автомобили.

Отметим, ранее Фокус писал о массированных ударах дронов со Starlink, которые начали доставать далеко от линии фронта. 29 января об усилении атак сообщила журналистка Юлия Кириенко-Меринова и советник министра обороны Сергей Бескрестнов. Выяснилось, что россияне атакуют БПЛА транспортна трассе Е-50 Покровск-Днепр через Павлоград. В некоторых случаях ВС РФ использовали дроны-"матки", которые несли три FPV. В других случаях речь шла о БпЛА "Молния" с установленными терминалами спутниковой связи Starlink.

Другой случай использования дронов со Starlink — атака на пассажирский поезд "Барвенково-Чоп", которая произошла 27 января. В результате российского удара загорелся вагон в середине поезда: погибли пять человек, но может быть и больше.

Вместе с тем "Флеш" рассказал о еще одной модели дрона ВС РФ с установленным Starlink. Эксперт показал обломки беспилотника БМ-35, который добрался до Днепра. Опасность от этого дрона заключается в том, что он может пролететь 500 км, а терминал дает возможность оператору точно управлять заходом на цель.

Напоминаем, 29 января министр обороны Михаил Федоров рассказал, что делает Украина, чтобы лишить РФ доступа к Starlink.