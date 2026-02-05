Соловйов погрожує Маску ракетами і війною після відключення Starlink у російської армії

Після прохання міністра оборони України Михайла Федорова мільярдер Ілон Маск зробив так, що у російських військових перестали працювати термінали Starlink. І Володимир Соловйов став погрожувати ударом по заводах Маска, які знаходяться в США.

Відключення терміналів Starlink ЗС РФ не пройшло непоміченим. Російські військові блогери почали скаржитися, що "фашист Маск" змушує реєструвати "Старлінки" в Україні, а російський пропагандист Володимир Соловйов взагалі заявив, що Росії треба воювати з мільярдером і завдати удару по його заводах у США. Фокус зібрав усе що відомо.

Соловйов у своєму ранковому ефірі "Полный контакт" 5 лютого багато говорив про ядерну зброю, заявивши, що Росія не використовує тактичну ядерну зброю і "натовці думають, що їм все можна".

Потім повідомив, що президент США Дональд Трамп "істеричний, але сильний", поскаржився на відключення Starlink російським військовим на території України, а тому Трампу тепер треба зняти слухавку і зателефонувати Маску. До слова, обурення Соловйова викликав не тільки власник Tesla і SpaceX, а й ще один мільярдер — Пітер Тіль, власник компанії Palantir Technologies, яка допомагає Україні з розвідувальними даними для пошуку російських цілей. За допомогою штучного інтелекту Palantir допомагає Україні швидше обробляти великі обсяги розвідувальної інформації та краще розуміти поле бою.

У російських окупантів зламався Starlink Фото: Скриншот

Тож Володимир Соловйов у прямому ефірі взявся погрожувати відразу двом мільярдерам. Але Маску все ж дісталося більше.

"У них же в якийсь момент часу стосунки стали погані. Ну і тихо-спокійно пояснити, що ти до тями прийди. Ти не тільки росіянам, ти взагалі повністю відрубай Starlink. Повністю відрубай. Зателефонувати цьому хлопцеві з Palantir (Пітер Тіль — ред.) і сказати: ти взагалі свою війну ведеш? Якщо ти ведеш свою війну... то я не гарантую... Ну от що буде, якщо ми зараз завдамо ударів по заводах, які виробляють Starlink? А якщо ми завдамо удару на космічній орбіті. Він же не вибірковий. Тому, звісно, наші супутники теж погорять. Та й хрін із ними", — заявив Соловйов, який раніше вже неодноразово погрожував підірвати ядерну бомбу в космосі.

"Америка хоче за це заступитися? Якщо Америка заступиться за Starlink, це означає, що Америка з нами воює на території України. Питання просте. Ілон Маск воює з Росією в якій якості? Під американською парасолькою? Або у своїй особистій якості? Якщо у своїй особистій якості, то ми можемо воювати проти Ілона Маска і всіх його структур. Точно також структура Palantir", — заявив Соловйов.

Варто зазначити, що погрожуючи, очевидно, ракетним ударом по заводах Маска, що виробляють Starlink, оскільки російські дрони до США не долетять, Соловйов прямо погрожує США.

Заводи Ілона Маска, які виробляють Starlink (SpaceX) зі збирання терміналів і супутників, розташовані у США: великий завод зі збирання користувацьких комплектів (антен, роутерів) розташований у Бастропі (штат Техас), а підрозділ, що займається дослідженнями та виробництвом, — у Редмонді (штат Вашингтон). Також повідомлялося про будівництво додаткових потужностей для розширення виробництва.

Термінали Starlink виробляють у штаті Техас, США Фото: Telegram

Наземні станції існують по всьому світу для зв'язку супутників з інтернетом, наприклад, нові станції запущені в Іспанії. Виробництво спрямоване на випуск тисяч комплектів на тиждень для забезпечення глобального покриття.

Тим часом міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що працюють тільки Starlink, внесений до "білого списку", який оновлюється раз на добу.

Нагадаємо, раніше Володимир Соловйов погрожував підірвати ядерну бомбу в космосі, щоб знищити ворожі супутники та супутники Ілона Маска зокрема.

Фокус писав, що Міноборони України зверталося до SpaceX із проханням допомогти з проблемою використання росіянами Starlink для управління "Шахедами". Маск репостнув повідомлення глави Міністерства оборони України Михайла Федорова з коментарем: "Буду радий допомогти".