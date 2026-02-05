Соловьев грозит Маску ракетами и войной после отключения Starlink у российской армии

После просьбы министра обороны Украины Михаила Федорова миллиардер Илон Маск сделал так, что у российских военных перестали работать терминалы Starlink. И Владимир Соловьев стал грозить ударом по заводам Маска, которые находятся в США.

Российский пропагандист Соловьев пригрозил ракетным ударом по заводам Starlink Илона Маска

Отключение терминалов Starlink ВС РФ не прошло незамеченным. Российские военные блогеры начали жаловаться, что "фашист Маск" вынуждает регистрировать "Старлинки" в Украине, а российский пропагандист Владимир Соловьев и вовсе заявил, что России надо воевать с миллиардером и нанести удар по его заводам в США. Фокус собрал все что известно.

Соловьев в своем утреннем эфире "Полный контакт" 5 февраля много говорил о ядерном оружии, заявив, что Россия не использует тактическое ядерное оружие и "НАТОвцы думают, что им все можно".

Потом сообщил, что президент США Дональд Трамп "истеричный, но сильный", посетовал на отключение Starlink российским военным на территории Украины и потому Трампу теперь надо снять трубку и позвонить Маску. К слову, возмущение Соловьева вызвал не только владелец Tesla и SpaceX, но и еще один миллиардер – Питер Тиль, владелец компании Palantir Technologies, которая помогает Украине с разведывательными данными для поиска российских целей. С помощью искусственного интеллекта Palantir помогает Украине быстрее обрабатывать большие объемы разведывательной информации и лучше понимать поле боя.

Так что Владимир Соловьев в прямом эфире принялся угрожать сразу двум миллиардерам. Но Маску все же досталось больше.

"У них же в какой-то момент времени отношения стали плохие. Ну и тихо-спокойно объяснить, что ты в чувство приди. Ты не только русским, ты вообще полностью отруби Starlink. Полностью отруби. Позвонить этому парню из Palantir (Питер Тиль – ред.) и сказать: ты вообще свою войну ведешь? Если ты ведешь свою войну… то я не гарантирую… Ну вот что будет, если мы сейчас нанесем удары по заводам, производящим Starlink? А если мы нанесем удар на космической орбите. Он же не избирательный. Поэтому, конечно, наши спутники тоже погорят. Да и хрен с ними", — заявил Соловьев, который ранее уже неоднократно грозился взорвать ядерную бомбу в космосе.

"Америка хочет за это вступиться? Если Америка вступится за Starlink, это значит, что Америка с нами воюет на территории Украины. Вопрос простой. Илон Маск воюет с Россией в каком качестве? Под американским зонтиком? Или в своем личном качестве? Если в своем личном качестве, то мы можем воевать против Илона Маска и всех его структур. Точно также структура Palantir", — заявил Соловьев.

Стоит отметить, что угрожая видимо ракетным ударом по заводам Маска, производящим Starlink, так как российские дроны до США не долетят, Соловьев прямо угрожает США.

Заводы Илона Маска, производящие Starlink (SpaceX) по сборке терминалов и спутников расположены в США: крупный завод по сборке пользовательских комплектов (антенн, роутеров)находится в Бастропе (штат Техас), а подразделение, занимающееся исследованиями и производством, — в Редмонде (штат Вашингтон). Также сообщалось о строительстве дополнительных мощностей для расширения производства.

Терминалы Starlink производятся в штате Техас, США Фото: Telegram

Наземные станции существуют по всему миру для связи спутников с интернетом, например, новые станции запущены в Испании. Производство направлено на выпуск тысяч комплектов в неделю для обеспечения глобального покрытия.

Тем временем министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что работают только Starlink, внесенный в "белый список", который обновляется раз в сутки.

Напомним, ранее Владимир Соловьев грозился взорвать ядерную бомбу в космосе, чтобы уничтожить вражеские спутники и спутники Илона Маска в том числе.

Фокус писал, что Минобороны Украины обращалось к SpaceX с просьбой помочь с проблемой использования россиянами Starlink для управления "Шахедами". Маск репостнул сообщение главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова с комментарием: "Буду рад помочь".