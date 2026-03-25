Територію України сканують десятки разів на добу: РФ вивела на орбіту сотні супутників, — ЗМІ

Росія активно використовує супутникову розвідку для спостереження за територією України. Зокрема, для цього ворог залучаючє як власні орбітальні апарати, так і комерційні знімки західних компаній. Інтенсивність такого моніторингу настільки висока, що українська територія фактично перебуває під постійним наглядом із космосу.

Як йдеться в дослідженні видання Texty, від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія вивела на низьку навколоземну орбіту 150 нових супутників. Загалом нині, за даними CelesTrak, навколо Землі обертаються 253 російські супутники на низьких орбітах, які можуть використовуватися для розвідки та спостереження.

Основну увагу дослідники зосередили саме на апаратах низької навколоземної орбіти (LEO), оскільки вони забезпечують найдетальніше зображення поверхні та швидку передачу сигналів. Водночас встановити точне призначення всіх супутників складно, адже Росія часто приховує їхні реальні функції, маскуючи військові апарати під цивільні або наукові.

Через особливості орбітального руху супутників "сліпі зони" практично відсутні. Поки апарат здійснює оберт навколо планети, Земля під ним обертається, тому кожен наступний проліт відбувається над новою ділянкою поверхні. У результаті будь-який супутник рано чи пізно проходить над територією України, питання полягає лише у часі та обсязі зафіксованої інформації.

Фото: Скриншот

За класифікацією дослідників, російські супутники виконують різні функції. Зокрема, 12 апаратів займаються радіотехнічною розвідкою, перехоплюючи електромагнітні сигнали, ще 7 — ведуть оптичну розвідку з високою роздільною здатністю знімків. Найбільшу частку становлять супутники військового зв’язку — 54 одиниці, які забезпечують координацію між підрозділами. Окремо виділяють 4 експериментальні апарати, а призначення ще 165 супутників залишається невідомим.

Важливу роль у війні також відіграє навігаційна система ГЛОНАСС, яка працює на вищих орбітах і використовується для наведення російських ракет і дронів. Крім того, за оцінками експертів, Росія може мати супутники з радарами із синтезованою апертурою (SAR), здатні "бачити" крізь хмари та працювати за будь-яких погодних умов.

Моделювання руху супутників за період із 10 по 17 січня показало надзвичайно високу інтенсивність прольотів над Україною. За оцінками, територія держави може скануватися десятки разів на добу, що значно ускладнює приховування військових об’єктів і техніки.

Додатковим фактором є співпраця Росії з Китаєм у космічній сфері. Китай має значно більшу орбітальну групу — понад тисячу супутників на низькій орбіті. У разі передачі даних це дозволяє Росії суттєво компенсувати нестачу власних розвідувальних можливостей. Також російська сторона може купувати супутникові знімки у західних комерційних компаній.

Водночас експерти наголошують, що навіть за таких умов існують ефективні способи протидії. Зокрема, одним із дієвих методів є використання муляжів техніки та об’єктів, які складно відрізнити від реальних цілей із космосу. Крім того, знання орбіт супутників дає змогу планувати переміщення техніки в періоди їхньої відсутності або за умов щільної хмарності, що обмежує можливості оптичної розвідки.

