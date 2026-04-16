"Космический Перл-Харбор": РФ хочет разместить на орбите Земли ядерное оружие, — The Times

Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие, которое в случае подрыва может вызвать глобальный хаос, выведя из строя 80% спутников.

Таким образом россияне могут устроить "космический Перл-Харбор", заявил в комментарии The Times глава Космического командования США Стивен Вайтинг.

"Россия остается высокоразвитой космической державой и продолжает инвестировать в противокосмическое оружие. Они планируют вывести на орбиту ядерное противоспутниковое оружие, которое будет представлять угрозу для всех спутников на низкой околоземной орбите", — рассказал Вайтинг.

По его словам, Америка "очень обеспокоена" планами Кремля, которые являются частью усиления агрессии в космосе, что наблюдается с начала войны в Украине.

Журналисты отметили, что ядерный взрыв на низкой орбите Земли (расстояние от 480 до 1930 км над поверхностью планеты, — ред.) может уничтожить и в конечном итоге повредить до 10 000 или 80% от общего количества спутников в космосе.

Кроме сокрушительного удара по военной разведке и системам наведения, подрыв этого оружия выведет из строя значительную часть мировых гражданских спутниковых коммуникаций для интернета и мобильных телефонов, а также услуг GPS, что и называют "космическим Перл-Харбором".

"Проблема с препятствованием работе GPS заключается в том, что это делается таким образом, что влияет на гражданскую авиацию в Восточной и Южной Европе. Когда мы подвергаем опасности гражданские самолеты, полные граждан, которые просто пытаются поехать по делам или на отдых, это чрезвычайно проблематично. Мы не хотим, чтобы это стало нормой", — пояснил Вайтинг.

Он также подчеркнул, что за последнее десятилетие космическая сфера кардинально изменилась, однако крупнейшим конкурентом США в космосе остается Китай, а не Россия.

Генерал подчеркнул, что следующая большая война, вероятно, начнется именно в космосе.

Напомним, в марте Минобороны РФ вывело на орбиту 16 спутников "Рассвет", которые заменят Starlink.

Фокус также писал о том, что США взорвали ядерную бомбу в космосе, вследствие чего треть спутников вышли из строя.