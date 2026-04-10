США взорвали ядерную бомбу в космосе: треть спутников вышли из строя (видео)

В результате взрыва ядерной бомбы на высоте 400 км над поверхностью Земли произошла масштабная катастрофа.

В 1962 году США решили провести испытание ядреного оружия в космосе. Краткосрочный результат был впечатляющим зрелищем, но последствия были настолько ужасными, что эти испытания были запрещены во всем мире и с тех не проводятся, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Операция "Аквариум" — это серия испытаний ядерного оружия, проведенных в 1962 году, в ходе которых США взорвали несколько ядерных бомб высоко в атмосфере над Тихим океаном. Целью операции было определить, как высотные ядерные взрывы влияют на радиосвязь, радары и спутники.

Відео дня

В рамках операции все ракеты с ядерными боеголовками должны были запускаться с острова Джонстон, входящего в состав атолла Джонстон, представляющего собой группу островов в Тихом океане примерно в 1300 километрах к юго-западу от Гавайев.

Самым печально известным высотным испытанием ядерного оружия было испытание под названием Starfish Prime. 9 июля 1962 года ракета "Тор" вывела на низкую околоземную орбиту ядерную боеголовку мощностью 1,4 мегатонны. Она взорвалась на высоте 400 километров над поверхностью Земли, то есть значительно выше линии Кармана, которая находится на высоте 100 километров и является официальной границей, где начинается космос.

Практически полное отсутствие воздуха на этой высоте нет привело к образованию классического ядерного гриба и ударной волны. Вместо этого ядерная бомба высвободила свою энергию в виде сильного электромагнитного излучения и высокоскоростной плазмы, что привело к созданию огромного шара из света. При этом данное световое шоу возникло в полной тишине.

Через несколько секунд после взрыва небо над Тихим океаном наполнилось неестественным свечением, которое было в некоторой мере похоже на полярное сияние. Последствия взрыва были ужасными. Под воздействием электромагнитного излучения от взрыва вышли из строя сотни уличных фонарей, телевизоры, радиоприемники и другая электроника на Гавайях, а также был нанесен значительный ущерб электроснабжению и телефонной связи.

Этот ядерный взрыв повлиял и на космические аппараты. Треть спутников на орбите была выведена из строя из-за радиационного излучения. В их число входил первый в мире коммерческий спутник связи, Telstar 1. Масштаб ущерба тем более поразителен, если учесть, что в то время на орбите находилось всего 22 спутника. Сегодня их более 15 000.

Если бы сейчас произошел такой ядерный взрыв в космосе, то последствия были бы ужасающими: GPS и другие навигационные системы вышли бы из строя, финансовые системы, зависящие от спутниковой синхронизации, рухнули бы, прогнозирование погоды стало бы невозможным, и исчезла бы связь во всем мире.

В рамках операции "Аквариум" также произошла наземная катастрофа. 25 июля 1962 года во время испытания Bluegill Prime ракета "Тор" с ядерной боеголовкой взорвалась на суше и по острову Джонстон разлетелся плутоний и другие опасные загрязняющие вещества.

Хорошая новость заключается в том, что мир извлек уроки из ошибок этой операции. США и СССР заключили в августе 1963 года Договор об ограничении ядерных испытаний, запрещающий ядерные взрывы в атмосфере, под водой и в космосе. За этим последовал Договор о космосе 1967 года, который еще больше ограничил развертывание и использование ядерного оружия в космосе.

