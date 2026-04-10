На Международную космическую станцию летит новый экипаж длиной всего 1 миллиметр (фото)

Ученым нужно найти способ защитить будущих исследователей космоса от потенциально разрушительных последствий длительных космических путешествий.

В то время как астронавты миссии NASA "Артемида-2" готовятся вернуться домой после своего путешествия вокруг Луны, совершенно иной экипаж готовится к запуску на Международную космическую станцию (МКС), пишет Фокус.

Британские ученые поместили контейнер с круглыми червями вида Caenorhabditis elegans на борт грузового космического корабля Cygnus XL, который будет запущен ракетой Falcon 9 в субботу, 11 апреля. Он доставит на МКС вместе с припасами и оборудованием десятки крошечных червей, длиной всего 1 мм, чтобы ученые могли изучить влияние длительных космических полетов на биологические организмы. Исследователи надеются, что результаты эксперимента помогут уберечь здоровье астронавтов во время будущих космических полетов.

Круглый червь Caenorhabditis elegans под микроскопом Фото: space.com

Контейнер после короткой адаптации червей к новым условиям внутри МКС будет перемещен на внешнюю сторону орбитальной станции, где будет находится в течение 15 недель. В контейнере поддерживаются комфортные условия для червей, включая поддержание нужного уровня температуры и воздуха, а также есть пища и вода.

Ученые будут следить за состоянием червей в условиях космоса с помощью автоматизированных миниатюрных камер в режиме реального времени. Ученые надеются, что этот эксперимент поможет улучшить понимание влияния суровых условий космоса на здоровье биологических организмов, включая человека.

Грузовой космический корабль Cygnus XL Фото: space.com

Исследователи из Космического агентства Великобритании говорят, что условия космоса, включая микрогравитацию и радиационное облучение, изменяют клетки и гены, но масштабы и причины этих изменений по-прежнему не конца изучены. Этот эксперимент позволит получить более точные данные о непосредственных причинах угроз для здоровья человека в космосе.

В ближайшем будущем люди могут поселиться на Луне, а затем осуществлять более далекие космические полеты, в том числе на Марс. Ученым необходимо найти способ защитить будущих исследователей космоса от потенциально разрушительных последствий длительных космических путешествий.

Изучая, как эти черви выживают и адаптируются в космосе, можно начать выявлять биологические механизмы, которые в конечном итоге помогут защитить астронавтов во время длительных миссий, говорят ученые.

Астронавты в космосе страдают от широкого спектра болезней, включая потерю костной и мышечной массы, проблемы со зрением и снижение количества красных кровяных клеток. Кроме того, высокий уровень радиации увеличивает риск развития рака и повреждения ДНК.

При написании материала использованы источники: Space.