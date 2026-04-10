На Міжнародну космічну станцію летить новий екіпаж завдовжки всього 1 міліметр (фото)

У той час як астронавти місії NASA "Артеміда-2" готуються повернутися додому після своєї подорожі навколо Місяця, зовсім інший екіпаж готується до запуску на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Британські вчені помістили контейнер із круглими черв'яками виду Caenorhabditis elegans на борт вантажного космічного корабля Cygnus XL, який буде запущено ракетою Falcon 9 у суботу, 11 квітня. Він доставить на МКС разом із припасами та обладнанням десятки крихітних черв'яків, завдовжки всього 1 мм, щоб учені могли вивчити вплив тривалих космічних польотів на біологічні організми. Дослідники сподіваються, що результати експерименту допоможуть уберегти здоров'я астронавтів під час майбутніх космічних польотів.

Круглий черв'як Caenorhabditis elegans під мікроскопом Фото: space.com

Контейнер після короткої адаптації черв'яків до нових умов усередині МКС буде переміщений на зовнішній бік орбітальної станції, де перебуватиме протягом 15 тижнів. У контейнері підтримуються комфортні умови для черв'яків, включно з підтриманням потрібного рівня температури і повітря, а також є їжа і вода.

Учені стежитимуть за станом черв'яків в умовах космосу за допомогою автоматизованих мініатюрних камер у режимі реального часу. Вчені сподіваються, що цей експеримент допоможе поліпшити розуміння впливу суворих умов космосу на здоров'я біологічних організмів, включно з людиною.

Вантажний космічний корабель Cygnus XL Фото: space.com

Дослідники з Космічного агентства Великої Британії кажуть, що умови космосу, включно з мікрогравітацією і радіаційним опроміненням, змінюють клітини і гени, але масштаби і причини цих змін, як і раніше, не до кінця вивчені. Цей експеримент дасть змогу отримати точніші дані про безпосередні причини загроз для здоров'я людини в космосі.

У найближчому майбутньому люди можуть оселитися на Місяці, а потім здійснювати більш далекі космічні польоти, зокрема на Марс. Вченим необхідно знайти спосіб захистити майбутніх дослідників космосу від потенційно руйнівних наслідків тривалих космічних подорожей.

Вивчаючи, як ці черв'яки виживають і адаптуються в космосі, можна почати виявляти біологічні механізми, які в кінцевому підсумку допоможуть захистити астронавтів під час тривалих місій, кажуть учені.

Астронавти в космосі страждають від широкого спектра хвороб, включно з втратою кісткової і м'язової маси, проблемами із зором і зниженням кількості червоних кров'яних клітин. Крім того, високий рівень радіації збільшує ризик розвитку раку і пошкодження ДНК.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.