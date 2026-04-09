Астронавти місії "Артеміда-2" можуть згоріти під час спуску на Землю: що кажуть у NASA

Є проблема з теплозахисним екраном космічного корабля "Оріон", на якому четверо астронавтів повертаються додому після своєї історичної подорожі до Місяця. NASA впевнене, що приземлення пройде успішно, але не всі з цим згодні.

Тепер, коли астронавти місії "Артеміда-2" Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Хансен успішно облетіли Місяць, триває їхня подорож додому на космічному кораблі "Оріон". Але чи зможе витримати вхід в атмосферу Землі теплозахисний екран корабля, який вже був частково зруйнований під час минулої безпілотної місії до Місяця? Чи зможуть астронавти безпечно повернутися додому? У NASA кажуть, що все має пройти добре, але не всі з цим згодні, пише Фокус.

Наприкінці 2022 року космічний корабель "Оріон" під час місії "Артеміда-1", але без астронавтів на борту, облетів Місяць і увійшов в атмосферу Землі зі швидкістю 39 400 км/год.

Найнебезпечніша частина місії "Артеміда-2"

Увечері 10 квітня приблизно о 20:00 за місцевим часом (в Україні вже настане 11 квітня) астронавти місії "Аретміда-2" після 10-денної історичної подорожі до Місяця (перший такий політ із 1972 року) приводняться в Тихому океані біля берегів Каліфорнії (США).

Але останні приблизно 150 км з 1 118 624 кілометрів їхньої подорожі потенційно найнебезпечніші. На висоті близько 120 км над Землею космічний корабель "Оріон" увійде в атмосферу планети зі швидкістю приблизно 40 000 км/год. Таким чином астронавти місії "Артеміда-2" встановлять новий рекорд швидкості руху людини на транспортному засобі, як уже писав Фокус. Але цей вхід в атмосферу є одним із найнебезпечніших періодів місії.

На висоті близько 120 км над Землею космічний корабель "Оріон" увійде в атмосферу планети зі швидкістю приблизно 40 000 км/год.

Це пов'язано з тим, що теплозахисний екран корабля "Оріон", призначений для захисту екіпажу від величезних температур і руйнування конструкції корабля, під час проходження через атмосферу Землі, практично ідентичний до того, що використовували під час безпілотної місії на Місяць під назвою "Аретміда-1", що відбулася 2022 року. Тоді теплозахисний екран тріснув при вході в атмосферу і набагато більше термостійкого захисного покриття відлетіло від корабля, ніж передбачалося.

Корабель "Оріон" у 2022 році був сильно пошкоджений

Під час цієї місії теплозахисний екран, який захищає корабель "Оріон" від загоряння і знищення, через тертя з атмосферою, нагрівся до температури 2800 градусів за Цельсієм. Це майже половина температури поверхні Сонця.

Теплозахисний екран складається з титанової основи, покритої 186 блоками термостійкого матеріалу Avcoat, кожен з яких має товщину 3,8 сантиметра. Під час входу в атмосферу 2022 року гази, замкнені всередині теплозахисного екрана, розширювалися за високих температур, відриваючи фрагменти Avcoat і знижуючи ефективність екрана. Це може бути небезпечно для астронавтів місії "Артеміда-2", адже цього разу використовується той самий теплозахисний екран, але з невеликими структурними змінами. NASA дійшло висновку, що навіть такі пошкодження, яких зазнав захисний екран корабля "Оріон" у 2022 році, не могли завдати шкоди астронавтам, якби вони були всередині.

Проте в NASA ухвалили рішення змінити траєкторію входу корабля "Оріон" в атмосферу Землі під час місії "Артеміда-2". Космічний корабель увійде в атмосферу під крутішим кутом, ніж планувалося спочатку, щоб скоротити час, проведений в атмосфері на високій швидкості і з високою температурою, що має зменшити ймовірність пошкодження теплозахисного екрану.

Теплозахисний екран розташований внизу корабля "Оріон". Він був сильно пошкоджений у 2022 році

Не всі впевнені в тому, що астронавти місії "Артеміда-2" можуть безпечно повернутися додому

У NASA впевнені, що все пройде добре, хоча на випадок непередбачених обставин, плану Б не існує.

Чарльз Камарда, колишній астронавт NASA та інженер-дослідник теплозахисних екранів, не впевнений у тому, що модернізація захисного покриття корабля "Оріон" і зміна траєкторії польоту знижують ризики для астронавтів.

Ден Раскі, експерт з матеріалів теплового захисту, також вважає, що корабель може втратити занадто великі шматки захисного покриття і навіть якщо це не призведе до руйнування корабля, то астронавти можуть серйозно постраждати.

Місія "Артеміда-2": як відбуватиметься спуск космічного корабля "Оріон" на Землю?

Після того, як корабель "Оріон" увійде в атмосферу Землі, він буде охоплений вогненною кулею з гарячої плазми. Спуск буде неспокійним і хаотичним, і на короткий час зв'язок із Центром управління польотами NASA буде втрачено.

Швидкість корабля знизиться, але на висоті 8000 м над Тихим океаном, він все ще буде летіти вниз зі швидкістю 523 км/год. Після цього корабель випустить спочатку запасні парашути, а потім основні на висоті 2896 м при швидкості падіння 209 км/год. Основні парашути сповільнять спуск корабля до швидкості менше ніж 32 км/год, що достатньо для успішного приводнення в Тихому океані.

Потім рятувальні команди NASA допоможуть вибратися екіпажу місії "Артеміда-2" з корабля. Потім їх доставлять на сушу. Астронавти увійдуть в історію і прокладуть шлях для місії "Артеміда-4", коли NASA вперше з 1972 року висадить людей на поверхню Місяця 2028 року.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Live Science, Space.