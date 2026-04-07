Астронавти "Артеміда-2" встановили рекорд біля Місяця: бачили те, що ніхто ще не бачив (фото)

Четверо астронавтів місії "Артеміда-2" завершили обліт Місяця і повертаються додому. При цьому вони змогли встановити новий рекорд у космосі для всього людства і спостерігали на Місяці те, що ніхто ще ніколи не бачив.

Астронавти місії "Артеміда-2" на космічному кораблі "Оріон" завершили історичний обліт Місяця 7 квітня 2026 року і зараз повертаються на Землю. Вони мають приземлитися ввечері 10 квітня. Обліт Місяця тривав майже 7 годин і за цей час астронавти спостерігали дивовижну зворотний бік Місяця, який люди не бачили 54 роки, побачили особливість на поверхні Місяця, яку ще ніколи не бачили люди, а також стали свідками сонячного затемнення, яке ніхто на Землі не бачив. І звісно ж астронавти місії "Артеміда-2" побували в космосі найдалі за всіх інших людей, встановивши новий рекорд дальності польоту людини, пише Фокус.

Новий рекорд у космосі для всього людства

Нагадуємо, що місія NASA "Артеміда-2" — це перший пілотований політ до Місяця з грудня 1972 року. До складу місії входять: Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Гансен.

6 квітня, о 7:41 за Києвом, як уже писав Фокус, астронавти на космічному кораблі "Оріон" прибули в зону гравітаційного впливу Місяця, де гравітація нашої планети набагато слабкіша.

Приблизно через 13,5 годин астронавти під час обльоту Місяця опинилися на відстані 400 171 км від Землі. Таким чином вони досягли рекорду, встановленого астронавтами місії "Аполлон-13" у квітні 1970 року.

Місяць із близької відстані, як його побачили астронавти місії "Артеміда-2" Фото: solar-system

Ще через приблизно 5 годин астронавти місії "Артеміда-2" встановили новий рекорд, коли вони досягли відстані від Землі в 406 771 км. Це сталося приблизно о 2 годині ночі за Києвом 7 квітня.

Астронавти побачили на Місяці те, що ще ніхто ніколи не бачив

Офіційно обліт Місяця розпочався о 21:45 за Києвом 6 квітня, коли корабель "Оріон" перебував на відстані приблизно 17 220 км від поверхні Місяця. Суть цієї місії NASA якраз і полягає в тому, що астронавти мають облетіти Місяць і повернутися назад. У такий спосіб вони перевіряють усю систему корабля "Оріон" перед тим, як у 2028 році, згідно з планом NASA, на такому самому кораблі до Місяця прилетять інші астронавти і вперше з 1972 року здійснять посадку на поверхню супутника Землі.

Люди не бачили Місяць на власні очі з близької відстані понад 50 років, це ж стосується і зворотного боку Місяця, який увесь цей час спостерігали тільки космічні апарати. Астронавти місії "Артеміда-2" під час обльоту спостерігали різні особливості на поверхні Місяця і збирали цінні дані.

На кордоні між видимим і зворотним боком Місяця розташований ударний кратер Orientale Basin діаметром 965 км. Жоден астронавт ще ніколи не бачив цей кратер неозброєним оком при сонячному світлі. Його вперше побачили таким чином астронавти місії "Артеміда-2".

Корабель "Оріон", коли він перебував на найближчій відстані від Місяця Фото: скриншот

NASA втратило зв'язок з астронавтами місії "Артеміда-2"

Під час обльоту Місяця космічний корабель "Оріон" опинився по той бік супутника Землі, і зв'язок на 40 хвилин зник, адже радіосигнали блокував Місяць. Втрата зв'язку була зафіксована о 1:44 за Києвом 7 квітня. Тож майже годину астронавт перебували на повній самоті.

Це відключення зв'язку було цілком очікуваним. Як уже писав Фокус, таке вже переживали астронавти місій "Аполлон".

Але саме тоді, коли зник зв'язок із Землею, астронавти місії "Артеміда-2" здійснили максимальне зближення з Місяцем, коли вони перебували на відстані 6545 км над місячною поверхнею. Також у цей період повного затишшя астронавти встановили рекорд дальності польоту людини в космосі, про який уже було сказано вище.

Астронавти "Артеміда-2" бачили унікальне сонячне затемнення

Приблизно о 3:35 за Києвом 7 квітня екіпаж корабля "Оріон" став свідком дивовижного видовища. Почалося повне сонячне затемнення, яке неможливо було побачити із Землі. Місяць і Сонце не були збудовані в одну лінію для спостерігачів на нашій планеті.

Місяць закривав повністю собою Сонце протягом 53 хвилин. Для порівняння на Землі можна спостерігати повне сонячне затемнення всього протягом 7 хвилин. Річ у тім, що астронавти перебували близько до Місяця і він був величезним з їхнього погляду, а тому довше закривав Сонце.

Сонце ховається за Місяцем під час повного сонячного затемнення, яке бачили астронавти місії "Артеміда-2" Фото: скриншот

Астронавти місії "Артеміда-2" летять додому

Обліт Місяця завершився о 4:20 за Києвом 7 квітня, і астронавти місії "Артеміда-2" зараз прямують до Землі. Космічний корабель "Оріон" скористався гравітацією Місяця для виходу на потрібну траєкторію, а тому двигуни вмикалися лише на короткий час.

Увечері 10 квітня астронавти мають здійснити приводнення в Тихому океані біля берегів Каліфорнії. Але перед цим вони мають пережити дуже швидке входження в атмосферу Землі. Можливо, екіпаж "Артеміда-2" встановлять новий рекорд швидкості повернення на Землю.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space.