Ці 40 хвилин біля Місяця найнебезпечніші для астронавтів місії "Артеміда-2": ось чому (фото)

NASA скоро втратить зв'язок з астронавтами місії "Артеміда-2", коли ті на космічному кораблі "Оріон" опиняться біля зворотного боку Місяця. У цей час екіпаж корабля буде на повній самоті.

Ще ніхто не був так далеко від Землі, як опиняться астронавти місії "Артеміда-2" в ніч з 6 на 7 квітня. Хоча весь час від початку польоту до Місяця екіпаж корабля "Оріон" підтримував зв'язок із Центром управління польотами NASA, його буде втрачено на 40 хвилин, коли астронавти опиняться біля зворотного боку Місяця, пише Фокус.

Коли астронавти пролетять за Місяцем приблизно о 1:47 за Києвом, 7 квітня, радіосигнали, за допомогою яких підтримують зв'язок із Землею, будуть блоковані супутником нашої планети. Приблизно 40 хвилин четверо астронавтів місії "Артеміда-2" перебуватимуть на повній самоті. І це, мабуть, найнебезпечніший час, адже фахівці NASA не знатимуть, що відбувається з космічним кораблем і його екіпажем. Якщо виникнуть проблеми, то їх не зможуть швидко вирішити.

На фотографії видно зовнішню частину корабля "Оріон", завдяки камері на його сонячних панелях Фото: solar-system

Але подібна втрата зв'язку вже відбувалася в минулому, а тому в NASA сподіваються, що все буде гаразд, і за 40 хвилин радіомовчання астронавти місії "Артеміда-2" надішлють повідомлення на Землю та повідомлять, що політ іде за планом.

Екіпаж місії "Артеміда-2". За годинниковою стрілкою зліва направо: Крістіна Кох, Віктор Гловер, Джеремі Хансен, Рід Вайзман Фото: solar-system

Під час обльоту Місяця, який розпочнеться ввечері 6 квітня, астронавти фотографуватимуть поверхню супутника Землі та збиратимуть цінні дані. Гравітація Місяця дасть змогу кораблю "Оріон" вийти на правильну траєкторію, щоб повернутися додому. Приблизно о 2 годині ночі за Києвом 7 квітня астронавти місії "Артеміда" встановлять рекорд відстані від Землі. Так далеко від нашої планети ще ніхто не бував. Екіпаж корабля "Оріон" і нашу планету розділятимуть 406 773 кілометри. Це на 6500 кілометрів більше, ніж відстань, на якій перебував екіпаж місії "Аполлон-13" у 1970 році. Якщо все піде за планом, то екіпаж місії "Артеміда" ввійде в історію як люди, які перебували найдалі від Землі.

У 60-х-70-х роках минулого століття астронавти місій "Аполлон" також втрачали зв'язок із NASA на деякий час, коли опинялися на зворотному боці Місяця. Але найбільше в Центрі управління польотами NASA переживали, коли на 48 хвилин було втрачено зв'язок з астронавтом Майклом Коллінзом із місії "Аполлон-11" 1969 року.

Майкл Коллінз, місія "Аполлон-11" Фото: solar-system

Після того, як його колеги Ніл Армстронг і Базз Олдрін першими в історії ступили на поверхню Місяця, Коллінз перебував один у командному модулі, який обертався навколо Місяця. Коли модуль опинився на зворотному боці Місяця, то NASA втратило зв'язок і з Коллінзом, і з двома астронавтами, які перебували на Місяці.

Коллінз у своїх мемуарах згадував, що він почувався "по-справжньому самотнім" і "ізольованим від будь-якого відомого життя", але водночас не відчував страху або самотності.

Експерти кажуть, що в найближчому майбутньому подібні проблеми зі зв'язком мають зникнути. Річ у тім, що NASA та інші космічні агентства планують запустити мережу супутників навколо Місяця для забезпечення безперервного зв'язку. Також на Місяці NASA планує побудувати базу вже на початку 2030-х років з комунікаційним обладнанням, яке також має забезпечити цілодобовий стабільний зв'язок із Землею.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, BBC.