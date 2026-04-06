Эти 40 минут возле Луны самые опасные для астронавтов миссии "Артемида-2": вот почему (фото)

NASA скоро потеряет связь с астронавтами миссии “Артемида-2”, когда те на космическом корабле “Орион” окажутся возле обратной стороны Луны. В это время экипаж корабля будет в полном одиночестве.

Еще никто не был так далеко от Земли, как окажутся астронавты миссии "Артемида-2" в ночь с 6 на 7 апреля. Хотя все время с начала полета к Луне экипаж корабля "Орион" поддерживал связь с Центром управления полетами NASA, она будет потеряна на 40 минут, когда астронавты окажутся возле обратной стороны Луны, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Когда астронавты пролетят за Луной примерно в 1:47 по Киеву, 7 апреля, радиосигналы, с помощью которых поддерживается связь с Землей, будут блокированы спутником нашей планеты. Примерно 40 минут четверо астронавтов миссии "Артемида-2" будут находиться в полном одиночестве. И это, пожалуй, самое опасное время, ведь специалисты NASA не будут знать, что происходит с космическим кораблем и его экипажем. Если возникнут проблемы, то их не смогут быстро решить.

Відео дня

На фотографии видна внешняя часть корабля "Орион", благодаря камере на его солнечных панелях Фото: NASA

Но подобная потеря связи уже происходила в прошлом, а потому в NASA надеются, что все будет хорошо, и через 40 минут радиомолчания астронавты миссии "Артемида-2" пришлют сообщение на Землю и сообщат, что полет идет по плану.

Экипаж миссии "Артемида-2". По часовой стрелке слева направо: Кристина Кох, Виктор Гловер, Джереми Хансен, Рид Уайзман Фото: NASA

Во время облета Луны, который начнется вечером 6 апреля, астронавты буду фотографировать поверхность спутника Земли и собирать ценные данные. Гравитация Луны позволит кораблю "Орион" выйти на правильную траекторию, чтобы вернуться домой. Примерно в 2 часа ночи по Киеву 7 апреля астронавты миссии "Артемида" установят рекорд расстояния от Земли. Так далеко от нашей планеты еще никто не бывал. Экипаж корабля "Орион" и нашу планету будут разделять 406 773 километров. Это на 6500 километров больше, чем расстояние, на котором находился экипаж миссии "Аполлон-13" в 1970 году. Если все пойдет по плану, то экипаж миссии "Артемида" войдет в историю как люди, которые находились дальше всего от Земли.

В 60-х-70-х годах прошлого века астронавты миссий "Аполлон" также теряли связь с NASA на некоторое время, когда оказывались с обратной стороны Луны. Но больше всего в Центре управления полетами NASA переживали, когда на 48 минут была потеряна связь с астронавтом Майклом Коллинзом из миссии "Аполлон-11" в 1969 году.

Майкл Коллинз, миссия "Аполлон-11" Фото: NASA

После того, как его коллеги Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми в истории ступили на поверхность Луны, Коллинз находился один в командном модуле, который вращался вокруг Луны. Когда модуль оказался на обратной стороне Луны, то NASA потеряло связь и с Коллинзом, и с двумя астронавтами, которые находились на Луне.

Коллинз в своих мемуарах вспоминал, что он чувствовал себя "по-настоящему одиноким" и "изолированным от любой известной жизни", но при этом не испытывал страха или одиночества.

Эксперты говорят, что в ближайшем будущем подобные проблемы со связь должны исчезнуть. Дело в том, что NASA и другие космические агентства планируют запустить сеть спутников вокруг Луны для обеспечения непрерывной связи. Также на Луне NASA планирует построить базу уже в начале 2030-х годов с коммуникационным оборудованием, которое также должно обеспечить круглосуточную стабильную связь с Землей.

При написании материала использованы источники: NASA, BBC.