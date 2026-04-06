Астронавты миссии "Артемида-2" прибыли к Луне: она не такая, как они ожидали (фото)

Впервые за 54 года люди оказались в окололунном пространстве. Скоро астронавты миссии “Артемида-2” окажутся так далеко от Земли, где еще никогда не бывали люди.

Четыре астронавта миссии "Артемида-2" в понедельник, 6 апреля, в 7:41 по Киеву прибыли в сферу влияния Луны. Это часть космоса, где гравитация Луны оказывает более сильное притяжение, чем гравитация Земли. Несмотря на некоторые трудности миссия NASA идет по плану и уже в ночь на 7 апреля астронавты на космическом корабле "Орион" окажутся на самом далеком расстоянии от нашей планеты, где еще никогда не были люди, пишет Фокус.

Астронавты миссии "Артемида-2" 3 апреля покинули околоземную орбиту, как уже писал Фокус, и отправились к Луне, чтобы облететь ее и вернуться обратно на Землю примерно 10 или 11 апреля. Эта миссия не предусматривает не только высадку на поверхность Луны, но даже выход на окололунную орбиту. Это значит, что задача миссии состоит в том, чтобы совершить облет спутника Земли, собрать данные о Луне, а также о состоянии космического корабля "Орион" и отправиться в обратное путешествие на родную планету.

Фотография Луны, сделанная астронавтами миссии "Артемида-2" во время приближения к спутнику Земли Фото: NASA

6 апреля, в 7:41 по Киеву астронавты миссии "Артемида-2", согласно сообщению NASA, оказались в сфере влияния Луны. В этой части космоса в последний раз находились астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году. Корабль "Орион" в это время находился на расстоянии примерно 62 764 километра от Луны и примерно 373 368 километра от Земли.

Астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен уже добились большого успеха, но теперь им нужно совершить исторический облет Луны и увидеть своими глазами ее обратную сторону. В это время астронавты миссии "Артемида-2" будут находиться дальше всего от Земли, чем когда-либо были люди.

До сих пор рекорд расстояния от Земли принадлежит астронавтам миссии "Аполлон-13", которые в апреле 1970 года находились в 400 171 км от нашей планеты. Но примерно в 2 часа ночи по Киеву, во вторник, 7 апреля астронавты миссии "Артемида-2" во время облета Луны должны оказаться на расстоянии 406 773 км от Земли.

Камера на солнечных панелях корабля "Орион" сделала фотографию Луны Фото: NASA

Во время облета Луны астронавты будут изучать спутник Земли и собирать данные о ее рельефе и геологии. Они также станут свидетелями полного солнечного затмения, которое не будет видно на Земле. Также этот облет Луны поможет астронавтам вернуться домой. Корабль "Орион" воспользуется лунной гравитацией, чтобы выйти на траекторию полета домой.

В субботу, 4 апреля, экипаж корабля "Орион" пообщался с журналистами и описал свои впечатления от Луны, которую астронавты наблюдали во время сближения. Кристина Кох сказала, что Луна выглядит иначе, чем с Земли. Астронавт сообщила, что "темные участки просто не совсем на своих местах" и "что-то отличает Луну, которую мы видим с Земли от той, что видна из космического корабля".

При написании материала использованы источники: NASA, Space, NBC.