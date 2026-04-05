Неужели Эйнштейн ошибался: физики обнаружили то, что движется быстрее скорости света

Ученые экспериментально подтвердили теорию, существующую уже 50 лет: тьма может двигаться быстрее света. На самом деле, это не противоречит теории Альберта Эйнштейна.

Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, ничто не может двигаться быстрее скорости света, составляющей 300 000 км/с. Но этот предел относится только к объектам, имеющим массу или несущим информацию. Тьма, то есть полное отсутствие частиц света, фотонов, не содержит ни массы, ни информации. Новый эксперимент физиков подтвердил, что тьма, как и у утверждала теория, которой уже 50 лет, может двигаться со сверхсветовой скоростью, пишет Фокус.

Физики впервые смогли увидеть "темные точки" в волнах света, которые, как предсказывала 50-летняя теория, движутся быстрее скорости света. Эти "темные точки" представляют собой крошечные "дыры" в структуре волны света. Это точки еще называются вихрями. Представьте себе вихрь в реке, который движется быстрее течения воды, в которой он существует.

"Темные точки" — это "нулевые точки" в световых волнах, где амплитуда волны падает до нуля. Проще говоря, это точки полной темноты, встроенные в световое поле. Оказалось, что они реально существуют и двигаются со сверхсветовой скоростью.

Доказать, что тьма может опережать скорость света, было непросто, и для этого потребовалось приложить немало усилий. Физики создали уникальный электронный микроскоп, интегрировав лазерную систему с усовершенствованной оптомеханической установкой.

В эксперименте использовался тонкий слой гексагонального нитрида бора, материала, в котором свет преобразуется в "светозвуковые волны", известные как поляритоны. Эта квазичастица представляет собой, по сути, гибрид света и материи. Поляритоны можно рассматривать как световые волны, движущиеся примерно в 100 раз медленнее скорости света в вакууме, или как звуковые волны, движущиеся необычно быстро. Именно в этих "замедленных" волнах "темные точки" в световых волнах могут превышать скорость света.

Этот открытие может повлиять на развитие микроскопических технологий, наноструктурной оптики, исследований сверхпроводимости и методов кодирования квантовой информации в материалах, говорят физики.

При написании материала использованы источники: Nature, Popular Mechanics.