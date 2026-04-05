Загадка темной материи: десятки скрытых потоков звезд обнаружены на окраинах Млечного Пути

Это открытие может дать новые подсказки о том, как развивалась наша галактика и как распределена ее темная материя.

Астрономы обнаружили десятки потоков из звезд на окраинах Млечного Пути, используя данные космического телескопа Gaia. Новые данные могут улучшить понимание эволюции нашей галактики, а также загадочной темной материи, пишет Фокус.

Звездные потоки — это дугообразные нити из звезд, которые образуются, когда компактные звездные скопления проходят через гравитационное поле Млечного Пути, сбрасывая звезды, которые растягиваются в длинные полосы.

Обнаружение звездных потоков имеет большую ценность для астрономов. Дело в том, что форма и движение этих явлений сохраняют запись о том, какие гравитационные силы действовали на них с течением времени.

Таким образом звездные потоки можно использовать для уточнения массы Млечного Пути и распределения массы обычной материи, а также загадочной темной материи в нашей галактике. Темную материю никто не видел на прямую, но ее гравитационное влияние на видимые объекты очевидно. Это вещество, как считается, удерживает галактики вместе, и не позволяет им разлететься на части.

Астрономы обнаружили 87 кандидатов в звездные потоки, связанных с шаровыми звездными скоплениями. Это плотные, древние группы звезд, которые вращаются вокруг Млечного Пути. Ранее было обнаружено менее 20 звездных потоков.

Большинство известных потоков из звезд происходят из карликовых галактик или звездных скоплений, которые уже в значительной степени разрушены. Звездные из все еще существующих шаровых скоплений, подобные тем, что были обнаружены астрономами, встречаются гораздо реже и особенно полезны, поскольку ученые могут напрямую сравнивать поток с его местом рождения.

Для поиска скрытых звездных потоков ученые разработали компьютерный, который ищет звездные потоки, используя физическую модель, а не полагаясь только на визуальные закономерности. Затем астрономы использовали алгоритм во время анализа данных космического телескопа Gaia, который с 2014 по 2025 год изучал положение и движение миллиардов звезд в Млечном пути.

Исследование также показало, что многие звездные потоки не соответствуют тому, что от них ожидают астрономы. Они не представляют собой длинные полосы из звезд, хорошо выровненные с орбитами их родительских скоплений. Вместо этого, некоторые из обнаруженных звездных потоков короче, шире или даже не выровнены с орбитами родительских скоплений.

Также астрономы обнаружили, что некоторые шаровые скопления теряют звезды с необычно высокой скоростью, а значит их разрушает гравитация Млечного Пути.

Однако не все 87 кандидатов в звездные потоки будут подтверждены, считают ученые. И все же новое исследование улучшает понимание природы нашей галактики и может помочь разобраться с природой темной материи.

При написании материала использованы источники: The Astrophysical Journal, Space.