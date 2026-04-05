Лишние рты: планета может прокормить только 2,5 млрд из 8,3 жителей Земли. Что делать с остальными?

Ученые пришли к выводу, что увеличение численности населения Земли приближает планету к критической точке. Нужно срочно принимать меры, иначе весь мир охватит глобальный кризис.

На Земле живет слишком много людей и планета не может нормально поддерживать жизнь такого количества Homo sapiens. Это главный вывод нового исследования, которое показывает, что человечество вывело нашу планету далеко за пределы ее возможностей. Если люди и далее буду потреблять ресурсы в том же темпе, то это может привести к глобальному социальному и экологическому кризису, пишет Фокус.

Ученые изучили обширный массив данных о мировом населении и потреблении ресурсов планеты за последние 1000 лет. Исследование показало, что в прошлые века численность населения и потребление человечеством ресурсов планеты были сбалансированы с уровнем восстановления этих ресурсов Землей. По мере неуклонного роста населения рос и спрос на ресурсы и энергию, но технологические инновации и естественное восполнение запасов ресурсов Земли не отставали.

Но этот баланс начал разрушаться в середине XX века. Как говорят ученые, количество населения стало стремительно расти, как и потребление ресурсов, и Земля уже не справляется в полной мере с восстановлением ресурсов, необходимых для жизни людей. Фактически, как показывает исследование, мы приближаемся к критической точке.

Сегодня население Земли составляет около 8,3 миллиарда человек. Авторы нового исследования считают, что пик численности населения Земли придется на конец 2060-х или 2070-х годов, когда оно составит от 11,7 до 12,4 миллиарда человек. После этого численность мирового населения может сократиться впервые со времен пандемии чумы в XIV веке.

"Земля не может угнаться за тем, как мы используем ресурсы. Она не может удовлетворить даже сегодняшние потребности, и наши выводы показывают, что мы оказываем на планету большее давление, чем она может выдержать", — говорят ученые.

Проблема Земли в значительной степени скрыта в чрезмерной зависимости людей от ископаемого топлива. Этот ресурс истощается гораздо быстрее, чем природа может его восполнить. Без этого ресурса сократится и количество производимых продуктов питания.

Расчеты показывают, что устойчивая численность населения Земли составляет около 2,5 миллиардов человек. При таком количестве населения планета может быстро восполнять свои ресурсы и может прокормить человечество.

"Нынешний путь развития человечества приведет общества к более глубоким кризисам, если мы не внесем существенных изменений. Системы жизнеобеспечения планеты уже находятся под нагрузкой, и без быстрых изменений в том, как мы используем энергию, землю и продовольствие, миллиарды людей столкнутся с растущей нестабильностью", — говорят ученые.

Исследователи подчеркивают, что исследование не предсказывает внезапный коллапс, а предлагает реалистичную оценку долгосрочных факторов, формирующих будущее человечества. Исследование не обосновывает необходимость глобального сокращения численности населения или контроля численности населения.

Ученые утверждают, что полученные результаты должны побудить к серьезному переосмыслению того, как мы используем землю, воду, энергию и другие ресурсы, чтобы будущее человечества было не таким мрачным.

Фокус также писал о том, почему исчезла Минойская цивилизация. Она процветала в период с 2000 по 1500 годы до нашей эры на острове Крит и близлежащих островах в Эгейском море.

Также Фокус писал о том, для чего древние греки создали Антикитерский механизм, который считается первым аналоговым компьютером.

При написании этого материала использованы источники: Environmental Research Letters, IFLScience.