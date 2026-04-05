500 лет процветания в огромных дворцах: почему исчезла Минойская цивилизация (фото)

Минойская цивилизация была обнаружена в начале XX века британским археологом Артуром Эвансом. Она существовало в период с 2700 по 1500 годы до нашей эры, но ее наивысший расцвет приходится на период с 2000 по 1500 годы до н.э. Эта цивилизация процветала на острове Крит и близлежащих островах в Эгейском море возле Греции. Ученые рассказали, почему исчезла минойская цивилизация и действительно ли у нее был конец, пишет Фокус.

Минойская цивилизация получила свое название в честь царя Миноса, который, согласно древним легендам, правил Критом и построил лабиринт, где содержался минотавр. Минойцы известны своими поселениями, главную часть которых составляли так называемые дворцы - огромные и хорошо оборудованные жилые комплексы, украшенные разнообразными фресками. Жизнь на Крите в те времена была вполне комфортабельной: жилища богатых минойцев были многоэтажными, оборудованы водопроводом, канализацией, вентиляцией, а помимо естественного - искусственным освещением. Ни один из дворцов не имел укреплений, а значит жители Крита чувствовали себя в полной безопасности.

Минойцы вели активную морскую торговлю и имели высокий уровень искусства. Они контролировали морские пути в Средиземноморье, ведя торговлю медью, керамикой и тканями. Минойцы использовали в качестве письменности Линейное письмо А, которое до сих пор не расшифровано, а позже, после прихода микенцев с материковой Греции, Линейное письмо Б.

Фото: Live Science

Один из важнейших городов, построенных минойцами, находился в Кноссе, на северном побережье Крита, и включал в себя дворец размером с два футбольных поля. Около 1500 года до н.э. письменность минойцев перестала использоваться, а минойские дворцы демонстрируют признаки упадка и разрушения.

Ученые предложили много объяснений того, почему исчезла Минойская цивилизация, включая извержение вулкана, землетрясения, изменение климата, нарушение торговых путей и конфликт с микенцами. Но у этой цивилизации мог быть менее драматичный конец.

Гай Миддлтон из Университета Ньюкасла говорит, что под Минойской цивилизацией археологи подразумевают совокупность материальной культуры, а не народ и не этническую группу.

Примерно около 1500 года до нашей эры у Минойской цивилизации произошло изменение языка. В то время как минойцы использовали два не расшифрованных письма, известных как Линейное письмо А и критские иероглифы, микенцы использовали линейное письмо В, которое кодировало греческий язык, говорит Филип Бетанкур из Университета Темпл в Филадельфии.

Если минойский язык рассматривать как признак культуры, то он постепенно утрачивал свое значение после вторжения микенцев, изменивших облик минойской культуры.

Хотя Миддлтон считает захват Крита микенцами вполне вероятной причиной упадка Минойской цивилизации, он также предполагает, что минойцы могли сами перенять элементы материковой греческой культуры по каким-то причинам.

Однако Нанно Маринатос из Университета штата Иллинойс в Чикаго заявила, что никакого вторжения на Крит не было. Ученая считает, что минойцы могли себя защитить от завоевания, ведь у них был очень сильный флот. Маринатос считает, что причиной упадка Минойской цивилизации может быть извержение вулкана на острове в Эгейском море в 110 километрах к северу от Крита, которое произошло около 1500 года до н.э. Возможно, это нанесло значительный ущерб минойцам, уничтожив их корабли и нарушив торговые связи.

В то же время у Минойской цивилизации могло не быть формального конца. Бетанкур считает, что это сложное общество просто эволюционировало в общество с более поздним современным определением. Генетические исследования показывают, что минойские гены все еще существуют. Потомки древних минойцев до сих пор живут на Крите и на других островах.

Миддлтон также предполагает, что не было внезапного конца Минойской цивилизации, а она просто изменилась в течение длительного периода времени. По слова мученого, на Крите минойским божествам продолжали поклоняться на протяжении нескольких столетий и после 1500 года до нашей эры.

При написании этого материала использованы источники: Live Science.