Новый остров обнаружен в Тихом океане: его создали люди из остатков еды 1200 лет назад

У берегов одного из островов архипелага Фиджи ученые обнаружили участок суши, который, как считается, был случайно создан древними людьми. Изначально предполагалось, что этот остров был создан в результате цунами.

Ученые пришли к выводу, что большой, покрытый ракушками моллюсков остров у побережья острова Вануа-Леву в архипелаге Фиджи в Тихом океане, вероятно, не был создан в результате цунами, как предполагалось. Вероятно, остров возник примерно 1200 лет назад в результате деятельности человека, пишет Фокус.

Ученые, проводившие геоархеологическое обследование побережья острова Вануа-Леву, наткнулись на небольшой остров площадью 3000 квадратных метров. Выяснилось, что этот поднятый над уровнем моря участок суши почти полностью состоит из ракушек съедобных моллюсков, смешанных с песчаной глиной. Этот остров выступает примерно на 60 сантиметров выше среднего уровня прилива.

Изначально ученые предположили, что в результате цунами, волны создали этот остров, благодаря выносу осадочных пород и ракушек моллюсков. Таким образом образовался крупный участок суши, выглядывающий из воды. Радиоуглеродный анализ показал, что примерно 1200 лет в этом районе цунами создало этот загадочный остров. Но дальнейший анализ показал, что ракушки моллюсков накапливались в течение длительного времени и ученые предположили, что это может быть остров, который случайно создали люди более 1200 лет назад, выбрасывая ракушки моллюсков, которые затем выносили крабы и волны.

К такому выводу ученые пришли из-за то, что почти все раковины принадлежали съедобным моллюскам, а значит это не просто совпадение, а результат деятельности человека. Тем более, что подобные острова ученые уже обнаруживали в других районах Тихого океана.

"На островах в западной части Тихого океана, где уровень моря понижался в период раннего заселения людьми, длительное потребление моллюсков и выбрасывание ракушек иногда приводило к появлению покрытых ракушками участков суши, пригодных для проживания людей", говорят ученые.

Исследователи считают, что этот остров был создан людьми, ведь на нем были обнаружены фрагменты керамики, хотя это еще не окончательное объяснение. Например, орудия труда на этом острове пока не найдены.

Ученые пока полностью не исключают возможность естественного образования острова и планирует провести дальнейшие исследования.

Если они подтвердят, что остров является рукотворным, то это будет первый подобный остров, обнаруженный в южной части Тихого океана к западу от Папуа-Новой Гвинеи.

При написании этого материала использованы источники: Geoarchaeology, IFLScience.