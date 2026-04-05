Новий острів виявлено в Тихому океані: його створили люди із залишків їжі 1200 років тому

Біля берегів одного з островів архіпелагу Фіджі вчені виявили ділянку суші, яку, як вважається, випадково створили стародавні люди. Спочатку припускали, що цей острів був створений унаслідок цунамі.

Учені дійшли висновку, що великий, вкритий черепашками молюсків острів біля узбережжя острова Вануа-Леву в архіпелазі Фіджі в Тихому океані, імовірно, не був створений унаслідок цунамі, як передбачалося. Ймовірно, острів виник приблизно 1200 років тому внаслідок діяльності людини, пише Фокус.

Учені, які проводили геоархеологічне обстеження узбережжя острова Вануа-Леву, натрапили на невеликий острів площею 3000 квадратних метрів. З'ясувалося, що ця піднята над рівнем моря ділянка суші майже повністю складається з черепашок їстівних молюсків, змішаних з піщаною глиною. Цей острів виступає приблизно на 60 сантиметрів вище середнього рівня припливу.

Спочатку вчені припустили, що внаслідок цунамі, хвилі створили цей острів завдяки виносу осадових порід і черепашок молюсків. Таким чином утворилася велика ділянка суші, що визирає з води. Радіовуглецевий аналіз показав, що приблизно 1200 років у цьому районі цунамі створило цей загадковий острів. Але подальший аналіз показав, що черепашки молюсків накопичувалися протягом тривалого часу, і вчені припустили, що це може бути острів, який випадково створили люди понад 1200 років тому, викидаючи черепашки молюсків, які потім виносили краби й хвилі.

Такого висновку вчені дійшли через те, що майже всі раковини належали їстівним молюскам, а отже це не просто збіг, а результат діяльності людини. Тим більше, що подібні острови вчені вже виявляли в інших районах Тихого океану.

"На островах у західній частині Тихого океану, де рівень моря знижувався в період раннього заселення людьми, тривале споживання молюсків і викидання черепашок іноді приводило до появи покритих черепашками ділянок суші, придатних для проживання людей", — кажуть учені.

Дослідники вважають, що цей острів був створений людьми, адже на ньому було виявлено фрагменти кераміки, хоча це ще не остаточне пояснення. Наприклад, знаряддя праці на цьому острові поки що не знайдено.

Науковці поки що повністю не відкидають можливість природного утворення острова і планують провести подальші дослідження.

Якщо вони підтвердять, що острів є рукотворним, то це буде перший подібний острів, виявлений у південній частині Тихого океану на захід від Папуа-Нової Гвінеї.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Geoarchaeology, IFLScience.