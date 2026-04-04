Выжили и адаптировались: ученые обнаружили ранее неизвестный человеческий род в Северо-Восточной Азии (фото)

Переход от ледникового периода к более теплым условиям стал важным моментом в истории человечества, поскольку сообщества приспосабливались к меняющимся условиям окружающей среды и новым образам жизни. В северной части Восточной Азии это изменение было длительным и сложным процессом, включавшим выживание, адаптацию и постепенные культурные изменения.

Когда последний ледниковый период закончился около 12 000 лет назад, ландшафты, некогда покрытые льдом, начали превращаться в леса и плодородные земли. Это изменение побудило многие человеческие группы отказаться от охоты и собирательства в пользу земледелия, пишет Фокус.

Переход от палеолита к неолиту, привел к появлению полностью аграрных обществ примерно 8 000 лет назад. Однако этот процесс происходил не везде одинаково. В Европе миграции населения принесли новые сельскохозяйственные практики, тогда как в юго-западной Азии местные группы развили сельское хозяйство самостоятельно.

В северной части Восточной Азии, включая регионы, которые сейчас являются Китаем, Кореей, Японией и Монголией, ситуация оставалась менее четкой из-за ограниченных археологических свидетельств. Места из этого периода демонстрировали смешанные признаки. Некоторые содержали прочные дома, каменные орудия и следы раннего выращивания проса, тогда как другие сохраняли черты старого образа жизни охотников-собирателей. Это создало нечеткую картину того, как и когда общины стали оседлыми.

Новые генетические исследования, сосредоточенные на месте Донгулин вблизи Пекина, помогли прояснить этот процесс. Это место содержит фрагменты керамики, следы раннего земледелия и остатки долговечных жилищ. Исследователи описали его как "редкое, но репрезентативное [палеолитическо-неолитическое] место раскопок в северной части Восточной Азии с детальным археологическим контекстом, что делает его исключительным местом для исследования переходного периода к неолиту".

Переход от палеолита к неолиту, привел к появлению полностью аграрных обществ примерно 8 000 лет назад Фото: Wikimedia Commons

Ученые провели анализ ДНК останков двух человек из этого места. Одна из них, женщина, известная как DHL_M1, жила около 11 000 лет назад, в конце ледникового периода. Другой, мужчина, обозначенный как DHL_M2, жил около 9 500 лет назад, во время более теплого периода. Их геномы сравнивали как с более древними популяциями ледникового периода, так и с более поздними неолитическими сообществами.

Результаты показали, что DHL_M1 принадлежала к ранее неизвестному роду, который отделился от других северо-восточноазиатских популяций около 19 000 лет назад. Это указывает на то, что некоторые группы ледникового периода выжили в течение тысячелетий, а не исчезли.

Исследователи отметили: "Наши наблюдения указывают на то, что некоторые древние линии [северной Восточной Азии] с позднего плейстоцена сохранились в течение периода послеледникового потепления, во время культурных изменений в сторону более оседлого образа жизни и расширения рациона питания".

Зато DHL_M2 проявлял генетическое сходство с более поздними земледельческими популяциями, в частности теми, которые связаны с культурой Юмин во Внутренней Монголии. Это свидетельствует о том, что со временем в этот регион переселились новые группы, которые смешались с предыдущими популяциями или заменили их. Разница между этими двумя лицами была заметна также в форме черепов, что подтверждает генетические выводы.

Женщина, известная как DHL_M1, жила около 11 000 лет назад, в конце ледникового периода. Другой, мужчина, обозначенный как DHL_M2, жил около 9 500 лет назад. Фото: Current Biology

Эти результаты подтверждают идею, что переход к земледелию в северной части Восточной Азии был постепенным, а не внезапным. Вместо того, чтобы одна волна новых поселенцев заменила старые группы, вероятно, что многочисленные популяции сосуществовали и взаимодействовали в течение длительного периода. Исследователи сделали вывод: "Это соответствует сценарию длительного перехода к неолиту в северной части Восточной Азии, а не внезапной замены".

Это исследование добавляет важных сведений о том, как человеческие популяции приспосабливались к климатическим изменениям и культурным сдвигам. Оно показывает, что выживание и изменения часто происходили параллельно, а старые традиции сохранялись дольше, чем ожидалось.

Понимание этого процесса помогает объяснить разнообразие человеческой истории и демонстрирует, как разные регионы шли собственными путями во время одного из важнейших переходов в развитии человечества.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Current Biology, Wikipedia.