Ученые нашли окаменелость бабочки-императора возрастом 34 миллионов лет: что это изменило (фото)

Окаменелости насекомых редко выдерживают испытание временем, оставляя большие пробелы в истории их эволюции. Однако на юге Франции чрезвычайно хорошо сохранившаяся окаменелость бабочки дала редкую возможность заглянуть в древнюю жизнь.

Образец был найден в 1979 году в отложениях раннего олигоцена вблизи Сересте, района, известного богатыми на окаменелости месторождениями, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В течение десятилетий находка оставалась практически незамеченной, пока исследователи из нескольких стран не исследовали насекомое, используя современные аналитические методы. Ученые обнаружили, что окаменелость принадлежала к ранее неизвестному роду и виду под названием Apaturoides monikae, который жил между 34 и 28 миллионами лет назад.

Відео дня

Профессор Торстен Вапплер отметил значение находки, отметив: "Это открытие демонстрирует важность охраняемых отложений окаменелостей и неизменную ценность музейных коллекций и исторических открытий, которые часто признаются только через десятилетия и дают важные научные выводы благодаря новым анализам".

У окаменелости Apaturoides monikae из Сересте сохранились большая часть правого крыла и значительная часть левого крыла с полной жилкованием и четко узнаваемыми узорами, включая глазные пятна Фото: Hossein Rajaei

Сама окаменелость является чрезвычайно полной. По словам автора исследования Хоссейна Раджаи, "у окаменелости Apaturoides monikae из Сересте сохранились большая часть правого крыла и значительная часть левого крыла с полной жилкованием и четко узнаваемыми узорами, включая глазные пятна. Голова и грудная клетка видны с обеих сторон, а также сохранилась значительная часть брюшка. Эти исключительные особенности позволяют точно классифицировать ее в родословной бабочек".

Детальный анализ отнес этот вид к подсемейству Apaturinae, которое часто называют бабочками-императорами. Это делает его первым окаменелым экземпляром, который с уверенностью отнесен к этой группе.

Открытие свидетельствует о том, что этот род мог появиться раньше, чем считалось, или что современные виды сохранили древние черты на протяжении миллионов лет. Как пояснил Раджаи, "эта находка окаменелости свидетельствует о том, что линия Apatura либо старше, чем показывают молекулярные анализы, либо что современные виды Apatura сохранили характеристики своих предков в течение длительного времени".

Чтобы лучше понять контекст, исследователи сравнили эту находку с другими свидетельствами о ранних бабочках. В одном примечательном исследовании были изучены копролиты и обнаружены крошечные чешуйки от древних насекомых.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Эти останки свидетельствуют о том, что существа, похожие на бабочек, с хоботками существовали еще 260-244 миллиона лет назад, задолго до того, как широко распространились цветочные растения. Эта деталь важна, поскольку хоботок обычно ассоциируется с питанием нектаром из цветов.

Это открытие помогает заполнить значительный пробел в ископаемой истории бабочек. Оно также показывает, как музейные коллекции могут приобретать новое значение по мере совершенствования технологий.

Важно

Просматривая старые находки, ученые могут уточнять хронологию и лучше понимать, как развивалась жизнь на Земле, предлагая более четкое представление о далеком прошлом и о том, как даже самые хрупкие существа могут оставить после себя длительные следы.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Acta Palaeontologica Polonica.