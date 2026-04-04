Ученые нашли окаменелость бабочки-императора возрастом 34 миллионов лет: что это изменило (фото)
Окаменелости насекомых редко выдерживают испытание временем, оставляя большие пробелы в истории их эволюции. Однако на юге Франции чрезвычайно хорошо сохранившаяся окаменелость бабочки дала редкую возможность заглянуть в древнюю жизнь.
Образец был найден в 1979 году в отложениях раннего олигоцена вблизи Сересте, района, известного богатыми на окаменелости месторождениями, пишет Фокус.
В течение десятилетий находка оставалась практически незамеченной, пока исследователи из нескольких стран не исследовали насекомое, используя современные аналитические методы. Ученые обнаружили, что окаменелость принадлежала к ранее неизвестному роду и виду под названием Apaturoides monikae, который жил между 34 и 28 миллионами лет назад.
Профессор Торстен Вапплер отметил значение находки, отметив: "Это открытие демонстрирует важность охраняемых отложений окаменелостей и неизменную ценность музейных коллекций и исторических открытий, которые часто признаются только через десятилетия и дают важные научные выводы благодаря новым анализам".
Сама окаменелость является чрезвычайно полной. По словам автора исследования Хоссейна Раджаи, "у окаменелости Apaturoides monikae из Сересте сохранились большая часть правого крыла и значительная часть левого крыла с полной жилкованием и четко узнаваемыми узорами, включая глазные пятна. Голова и грудная клетка видны с обеих сторон, а также сохранилась значительная часть брюшка. Эти исключительные особенности позволяют точно классифицировать ее в родословной бабочек".
Детальный анализ отнес этот вид к подсемейству Apaturinae, которое часто называют бабочками-императорами. Это делает его первым окаменелым экземпляром, который с уверенностью отнесен к этой группе.
Открытие свидетельствует о том, что этот род мог появиться раньше, чем считалось, или что современные виды сохранили древние черты на протяжении миллионов лет. Как пояснил Раджаи, "эта находка окаменелости свидетельствует о том, что линия Apatura либо старше, чем показывают молекулярные анализы, либо что современные виды Apatura сохранили характеристики своих предков в течение длительного времени".
Чтобы лучше понять контекст, исследователи сравнили эту находку с другими свидетельствами о ранних бабочках. В одном примечательном исследовании были изучены копролиты и обнаружены крошечные чешуйки от древних насекомых.
Эти останки свидетельствуют о том, что существа, похожие на бабочек, с хоботками существовали еще 260-244 миллиона лет назад, задолго до того, как широко распространились цветочные растения. Эта деталь важна, поскольку хоботок обычно ассоциируется с питанием нектаром из цветов.
Это открытие помогает заполнить значительный пробел в ископаемой истории бабочек. Оно также показывает, как музейные коллекции могут приобретать новое значение по мере совершенствования технологий.Важно
Просматривая старые находки, ученые могут уточнять хронологию и лучше понимать, как развивалась жизнь на Земле, предлагая более четкое представление о далеком прошлом и о том, как даже самые хрупкие существа могут оставить после себя длительные следы.
При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Acta Palaeontologica Polonica.