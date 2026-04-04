Вчені знайшли скам'янілість метелика-імператора віком 34 мільонів років: що це змінило (фото)

Скам'янілості комах рідко витримують випробування часом, залишаючи великі прогалини в історії їхньої еволюції. Однак на півдні Франції надзвичайно добре збережена скам'янілість метелика дала рідкісну можливість зазирнути в стародавнє життя.

Зразок був знайдений у 1979 році в відкладах раннього олігоцену поблизу Сересте, району, відомого багатими на скам'янілості родовищами, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Упродовж десятиліть знахідка залишалася практично непоміченою, поки дослідники з кількох країн не дослідили комаху, використовуючи сучасні аналітичні методи. Вчені виявили, що скам'янілість належала до раніше невідомого роду та виду під назвою Apaturoides monikae, який жив між 34 і 28 мільйонами років тому.

Професор Торстен Вапплер наголосив на значенні знахідки, зазначивши: "Це відкриття демонструє важливість охоронюваних відкладень скам’янілостей та незмінну цінність музейних колекцій та історичних відкриттів, які часто визнаються лише через десятиліття і дають важливі наукові висновки завдяки новим аналізам".

Відео дня

У скам'янілості Apaturoides monikae з Сересте збереглися більша частина правого крила та значна частина лівого крила з повною жилкуванням та чітко впізнаваними візерунками, включаючи очні плями Фото: Hossein Rajaei

Сама скам'янілість є надзвичайно повною. За словами автора дослідження Хоссейна Раджаї, "у скам'янілості Apaturoides monikae з Сересте збереглися більша частина правого крила та значна частина лівого крила з повною жилкуванням та чітко впізнаваними візерунками, включаючи очні плями. Голова та грудна клітка видні з обох боків, а також збереглася значна частина черевця. Ці виняткові особливості дозволяють точно класифікувати її в родоводі метеликів".

Детальний аналіз відніс цей вид до підродини Apaturinae, яку часто називають метеликами-імператорами. Це робить його першим скам'янілим екземпляром, який з упевненістю віднесено до цієї групи.

Відкриття свідчить про те, що цей рід міг з'явитися раніше, ніж вважалося, або що сучасні види зберегли давні риси упродовж мільйонів років. Як пояснив Раджаї, "ця знахідка скам’янілості свідчить про те, що лінія Apatura або є старшою, ніж показують молекулярні аналізи, або що сучасні види Apatura зберегли характеристики своїх предків протягом тривалого часу".

Щоб краще зрозуміти контекст, дослідники порівняли цю знахідку з іншими свідченнями про ранніх метеликів. В одному примітному дослідженні було вивчено копроліти і виявлено крихітні лусочки від древніх комах.

Опитування Які наукові теми вам цікаво читати? Опитування відкрите до Космос Штучний інтелект Робототехніка Археологія Природа Здоров’я Зелена енергетика Історія Точні науки Голосувати

Ці рештки свідчать про те, що істоти, схожі на метеликів, з хоботками існували ще 260–244 мільйони років тому, задовго до того, як широко поширилися квіткові рослини. Ця деталь є важливою, оскільки хоботок зазвичай асоціюється з харчуванням нектаром з квітів.

Це відкриття допомагає заповнити значну прогалину у викопній історії метеликів. Воно також показує, як музейні колекції можуть набувати нового значення у міру вдосконалення технологій.

Важливо

Переглядаючи старі знахідки, вчені можуть уточнювати хронологію та краще розуміти, як розвивалося життя на Землі, пропонуючи чіткіше уявлення про далеке минуле та про те, як навіть найкрихкіші істоти можуть залишити після себе тривалі сліди.

