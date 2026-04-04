Вона працює: новітня обсерваторія виявила тисячі невідомих об'єктів за кілька тижнів (відео)

У Чилі вчені готують масштабний астрономічний проєкт, покликаний змінити підхід до спостереження за нічним небом у найближче десятиліття. Перші тестові спостереження вже дали вражаючі результати, продемонструвавши, що система здатна виявляти тисячі об’єктів за короткий час.

Обсерваторія імені Віри Рубін готується до реалізації своєї 10-річної програми під назвою "Legacy Survey of Space and Time" (LSST), пише Фокус.

Упродовж шести тижнів підготовчих спостережень у квітні та травні 2025 року обсерваторія виявила 11 000 нових астероїдів. Ці дані підтверджені Міжнародним астрономічним союзом через його Центр малих планет, що стало найбільшою партією виявлених астероїдів, поданою за рік.

Серед цих об’єктів було 33 раніше невідомих об’єкти, близькі до Землі (NEO), які мають орбіти, схожі на земну. Жоден з них не становить загрози, а найбільший мав діаметр близько 500 метрів. Вчені зазначили, що хоча більшість небезпечних астероїдів глобального масштабу вже виявлено, досі відстежено лише близько 40 відсотків об’єктів розміром понад 140 метрів, здатних спричинити регіональні збитки. Очікується, що обсерваторія відіграватиме ключову роль у покращенні цього охоплення.

Окрім нових виявлень, система також зареєструвала понад 80 000 відомих астероїдів, у тому числі багато таких, які раніше вважалися "загубленими" через неточні дані про орбіту. Уточнивши їхнє положення, обсерваторія допомогла віднайти ці об’єкти. Упродовж усього терміну роботи LSST дослідники очікують, що загальна кількість відомих астероїдів зросте з 1,5 мільйона до 4–5 мільйонів.

Обсерваторія використовує найбільшу цифрову камеру, яку коли-небудь створювали

Маріо Юріч з Вашингтонського університету заявив: "Ця перша велика подача даних після перших спостережень обсерваторії — лише верхівка айсберга і свідчить про те, що обсерваторія готова". Він додав: "Те, на що раніше йшли роки чи десятиліття, Рубін виявить за кілька місяців".

Арі Хайнце, також із Вашингтонського університету, пояснив, що для обробки схеми спостережень обсерваторії імені Віри Рубін довелося розробити нову програмну систему. "Ми її створили, і вона працює", — сказав він, зазначивши, що навіть ранні технічні дані дозволили точно обчислити орбіти десятків тисяч об’єктів.

Обсерваторія використовує найбільшу цифрову камеру, яку коли-небудь створювали, що дозволяє їй охоплювати величезні ділянки неба та виявляти мільйони змін щоночі. Цей метод застосовується не лише до астероїдів у внутрішній частині Сонячної системи, а й до віддалених об’єктів за межами Нептуна.

Дослідники визначили 380 кандидатів на транснептунові об’єкти (ТНО), зокрема два з надзвичайно видовженими орбітами. Ці об’єкти, тимчасово названі 2025 LS2 та 2025 MX348, у найвіддаленішій точці можуть віддалятися від Сонця у 1000 разів далі, ніж Земля, що ставить їх у ряд найвіддаленіших відомих малих планет.

Метью Холман з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики описав складність виявлення таких об’єктів: "Пошук ТНО — це як пошук голки в стозі сіна серед мільйонів мерехтливих джерел на небі". Він пояснив, що для сортування величезних наборів даних та ідентифікації ймовірних віддалених об’єктів були потрібні нові алгоритми.

Кевін Нейпір, також із цієї ж установи, наголосив на важливості цих відкриттів. "Такі об’єкти дають захоплюючу можливість дослідити найвіддаленіші куточки Сонячної системи", — сказав він, зазначивши, що вони можуть допомогти вченим зрозуміти, як рухалися планети на початку історії Сонячної системи і чи може дев’ята велика планета все ще існувати далеко за межами Нептуна.

Охопили понад 2600 років історії: вчені розповіли про масштабні підводні відкриття (фото)

Ці перші результати показують, що обсерваторія вже ефективно працює і готова значно розширити знання про Сонячну систему. Завдяки вдосконаленню відстеження астероїдів та ідентифікації віддалених об’єктів проєкт допоможе вченим краще зрозуміти як потенційні ризики для Землі, так і структуру зовнішньої частини Сонячної системи.

Раніше Фокус писав про найдавніше місто світу, яке існувало задовго до появи єгипетських пірамід. Воно розташоване поблизу річки Інд у пакистанському регіоні Сінд.

Також ми розповідали найцікавіші факти про Ейфелеву вежу. Хоча зараз вона є окрасою Парижу, спочатку її сприймали зовсім по-іншому.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: IFLScience, Rubin Asteroid Discoveries Dashboard.