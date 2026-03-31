ТОП-5 фактів про Ейфелеву вежу: як металеве чудовисько стало окрасою Парижу (фото)

31 березня 1889 року в серці Парижу відбулася подія, яка назавжди змінила вигляд міста та історію світової архітектури. Ейфелева вежа, створена інженером Гюставом Ейфелем, стала головною окрасою Всесвітньої виставки, присвяченої сторіччю Французької революції.

Сьогодні Ейфелева вежа є одним із найвідоміших символів світу, але шлях до цього статусу був далеко не простим, пише Фокус.

Ейфелеву вежу спочатку не любили

Коли проєкт Ейфелевої вежі лише представили публіці, він викликав хвилю обурення серед французької інтелігенції. Багато художників, архітекторів і письменників вважали, що металева конструкція висотою понад 300 метрів виглядатиме грубо і неприродно серед класичної архітектури Парижа.

Особливо гостро виступали діячі культури, серед яких був і Гі де Мопассан. Вони підписували відкриті листи та петиції, називаючи вежу "марною та потворною". На їхню думку, вона мала зруйнувати естетичну гармонію міста, яке славилося своєю витонченістю.

Іронічно, але з часом навіть найзапекліші критики змушені були змінити свою думку. Вежа стала не лише частиною міського пейзажу, а й його головною родзинкою. Сьогодні важко уявити Париж без цієї споруди, яка колись викликала стільки суперечок.

Тимчасова споруда

Ейфелеву вежу спочатку задумували як тимчасову конструкцію для Всесвітньої виставки 1889 року. Контракт передбачав, що через 20 років її демонтують, адже вона не розглядалася як довготривала архітектурна цінність.

Однак із розвитком науки і техніки ситуація змінилася. Вежа виявилася ідеальним місцем для встановлення антен і проведення експериментів із радіозв’язком. Це зробило її стратегічно важливою для Франції, особливо у військовій сфері.

Саме завдяки цій практичній користі споруду вирішили зберегти. З часом вона втратила статус тимчасового об’єкта і перетворилася на постійну частину міста, яка приваблює мільйони туристів щороку.

Ейфелева вежа "росте" влітку

Ейфелева вежа виготовлена з металу, а це означає, що вона реагує на зміну температури. У спекотну погоду метал розширюється, і вся конструкція може ставати трохи вищою.

Різниця не є великою — зазвичай це 10–15 сантиметрів, але для такої масштабної споруди навіть ці зміни є значними. Це явище називається тепловим розширенням і є добре відомим у фізиці.

Цікаво, що через нерівномірний нагрів сонцем вежа може навіть трохи нахилятися вбік. Проте інженерна конструкція настільки продумана, що це не становить жодної небезпеки для відвідувачів.

Вежу фарбують кожні 7 років

Щоб захистити метал від корозії, Ейфелеву вежу регулярно фарбують. Це складний і тривалий процес, який вимагає значних ресурсів і ретельного планування.

Для фарбування використовують десятки тонн спеціальної фарби. Роботи проводяться вручну, адже автоматизувати процес на такій складній конструкції дуже важко. Фарбування може тривати понад рік.

Колір вежі також змінювався з часом. Сьогодні вона має характерний "ейфелевий коричневий" відтінок, який спеціально підібрали, щоб споруда гармонійно виглядала на фоні паризького неба.

Рекородна висота

Після завершення будівництва Ейфелева вежа стала найвищою спорудою у світі — її висота становила 324 метри. Це був справжній інженерний прорив для кінця XIX століття.

Упродовж понад 40 років вона утримувала цей рекорд, поки у 1930 році в Нью-Йорку не з’явився Крайслер-білдінг. Це стало початком нової ери хмарочосів.

Попри втрату першості, Ейфелева вежа залишилася символом інженерної сміливості та прогресу. Вона довела, що навіть найсміливіші ідеї можуть стати реальністю і змінити світ.

