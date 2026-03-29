Вікінги біля стін Парижа: як 120 драккарів Рагнара принизили короля франків

29 березня 845 року вікінги взяли Париж. Війська Рагнара Лодброка завдали удару прямо в серце Західного Франкського королівства.

Розрізнені напади вздовж узбережжя переросли в скоординовану експедицію вздовж однієї з найважливіших річок регіону. Ця подія продемонструвала як силу мобільності вікінгів, так і слабкість роздробленої політичної влади, пише Фокус.

Вікінги проти франків: з чого все почалося

На початку IX століття активність вікінгів уже почала змінювати обличчя Західної Європи. Раніше напади, зокрема, знаменитий рейд на Портленд в Англії, продемонстрували, як швидко ці морські воїни можуть завдати удару.

Побоюючись набігів, близько 810 року Карл Великий наказав побудувати оборонні споруди вздовж північних узбереж. Це були укріплені мости і річкові укріплення, покликані заблокувати кораблям шлях углиб країни.

Якийсь час ці заходи діяли, напад вікінгів на гирло Сени 820 року було відбито. Ситуація змінилася після смерті Карла Великого. Його наступники намагалися зберегти єдність імперії, проте внутрішні конфлікти послабили централізований контроль.

У відповідь на напади вікінгів Карл Великий наказав побудувати оборонні споруди вздовж північних узбереж Фото: Wikimedia Commons

До 830-х років групи вікінгів знайшли спосіб проникнути на нові території: тепер вони використовували політичні розколи. Напади вразили ключові торгові центри, як-от Руан і Нант, що свідчило про те, що нападники набули як упевненості, так і знань про регіон.

Вікінги не діяли наосліп. Скандинавські вожді були добре обізнані про франкську політику, часто користуючись громадянськими війнами та суперництвом серед знаті. Такі моменти створили ідеальну можливість для масштабної кампанії із захоплення багатої цілі.

Похід вікінгів Сеною

У березні 845 року флот із близько 120 кораблів під командуванням вождя на ім'я Регінхер, якого часто пов'язують із Рагнаром Лодброком, увійшов у води Сени. Флот перевозив тисячі воїнів, це була одна з найбільших експедицій вікінгів.

Просуваючись углиб країни, вікінги нападали на поселення вздовж річки, зокрема, на Руан. Їхні пересування були швидкими й обдуманими, що свідчило про чітке розуміння річкової навігації та логістики. Сена слугувала прямим шляхом до самого серця Франкського королівства, даючи змогу нападникам обійти багато традиційних оборонних споруд.

Водночас Карл Лисий готувався захищати свою територію. Вирішивши захистити ключові релігійні центри, такі як абатство Сен-Дені, він зібрав армію, але припустився критичної помилки, розділивши свої сили на дві групи, розміщені по різні боки річки.

Карл Лисий намагався захистити ключові релігійні центри, такі як абатство Сен-Дені, але припустився помилки, розділивши свої сили на дві групи Фото: Wikimedia Commons

Франки припиняють опір

Армія вікінгів завдала швидкого удару. Великий підрозділ франкських військ було розгромлено, що зробило інші війська нездатними чинити ефективний опір. Вікінги захопили 111 солдатів і показово стратили їх на одному з річкових островів, щоб поширити страх серед франків. Підносилося це як жертва Одіну, що відображало культурний і релігійний менталітет нападників.

Масова страта справді справила як психологічний, так і стратегічний вплив на франків, підірвавши їхній моральний дух. Роздроблені і збентежені, захисники відступили, залишивши шлях до Парижа відкритим.

Вікінги дісталися Парижа наприкінці березня 845 року і увійшли в місто у великодню неділю, 29 березня Фото: Wikimedia Commons

Великдень 845 року

Вікінги дісталися Парижа і увійшли в місто у великодню неділю, 29 березня 845 року. На той час Париж розташовувався переважно на острові Сіте, що полегшило доступ до нього після провалу оборони. Місто швидко захопили і розграбували.

Під час окупації у військах вікінгів спалахнула чума. Цей несподіваний поворот подій породив новий рівень страху та невизначеності. За сучасними свідченнями, деякі вразливі вікінги дослухалися до поради християнського бранця і почали піст. Незабаром після цього спалах хвороби вщух. Багато хто розцінив цю подію як знак божественного втручання.

Ціна миру: скільки заплатили за Париж

Зіткнувшись із переважаючим і мобільним ворогом, Карл Лисий обрав переговори замість продовження конфлікту. Він погодився заплатити викуп у розмірі 7 000 ліврів золотом і сріблом, загальною вагою приблизно 2 570 кілограмів. Ця виплата забезпечила відхід вікінгів із Парижа.

Ухвалене королем рішення викликало критику, але воно відображало політичну реальність того часу. Карл мав справу не лише із зовнішніми загрозами, а й із внутрішніми заворушеннями, зокрема, суперечками з дворянами та конфліктами у власній родині. Швидке й надійне формування нової армії було малоймовірним, а от виплата викупу вікінгам забезпечила перепочинок і зменшила безпосередню небезпеку.

Деякі історики припускають, що на це рішення могли вплинути й попередні стосунки між Карлом і Реґінґером, якому раніше було надано землі у Фландрії, але згодом він втратив прихильність короля. У цьому сенсі вторгнення могло мати характер особистої помсти ватажка вікінгів.

Широкомасштабна криза: Париж, а далі — Гамбург

Події 845 року не обмежилися тільки Парижем. Того ж року війська вікінгів напали на Гамбург — важливий релігійний центр, заснований за підтримки Людовика Благочестивого і Папи Григорія IV. Цей напад зірвав зусилля з поширення християнства в північних регіонах.

Набіги вікінгів були частиною ширшої системи боротьби за владу, а не лише поодинокими актами насильства Фото: Wikimedia Commons

У відповідь Людовик Німецький відправив дипломатичну місію до данського короля Горика. Місія вимагала компенсації та політичного підпорядкування. Горик зрештою погодився, ймовірно, через тиск як внутрішніх конфліктів, так і зовнішніх загроз, зокрема, напруженості у відносинах зі шведським королем Олафом.

Цей епізод показує, що набіги вікінгів були частиною ширшої системи боротьби за владу, а не лише поодинокими актами насильства. Лідери поєднували військові дії, дипломатію та внутрішню політику, прагнучи зберегти контроль.

Легенди та інтерпретації

Пізніші розповіді додали драматичних елементів до історії облоги. В одному з оповідань стверджувалося, що після повернення додому Рагнар говорив про силу святого Жермена з Парижа, приписуючи чуму впливу святого. Згідно з цією версією, Рагнар був глибоко вражений смертю своїх людей і опором, який, на його думку, виходив від духовних сил.

Хоча такі історії неможливо повністю перевірити, вони відображають те, як середньовічні письменники інтерпретували історичні події. Релігія відігравала центральну роль у поясненні як перемоги, так і поразки, часто змішуючи факти з віруваннями.

Облога Парижа: уроки 845 року

Облога Парижа 845 року мала тривалі наслідки. Вона показала, що великі міста в глибині країни не були захищені від нападів і що річкові шляхи могли слугувати магістралями для вторгнення. Вона також закріпила практику сплати данини — данегельда, і в наступні роки вікінгам було здійснено численні виплати.

Однак уроки 845 року не були забуті. Згодом оборона покращилася, а стратегії змінилися. До часу нової облоги Парижа у 885-886 роках місто змогло протистояти набагато більшим військам вікінгів. Ключову роль у цій зміні зіграли міцніші укріплення і краща координація.

Важливим і добре задокументованим фактом є те, що пізніше через річки, як-от Сена, було збудовано мости, укріплені оборонними вежами. Ці споруди фізично блокували кораблі та змушували нападників до прямої конфронтації, зменшуючи перевагу несподіванки.

Облога Парижа залишається яскравим прикладом того, як військові інновації, політична слабкість і культурні зіткнення формували ранньосередньовічну історію. Ця подія демонструє пристосованість військ вікінгів і виклики, з якими стикалися правителі, такі як Карл Лисий.

