Мая ховали ці споруди у джунглях: що знайшли вчені за допомогою лазерного сканування (фото)

На півострові Юкатан вчені виявили незвичайні архітектурні структури, що дає нове уявлення про те, як цивілізація мая організовувала торгівлю. Ці споруди, розташовані у чітких концентричних рядах, свідчать про те, що організовані ринкові майданчики відігравали в повсякденному житті важливу роль.

Нещодавні дослідження під керівництвом археолога Івана Шпрайца задокументували десятки таких "вкладених конструкцій" у центральних та західних низовинах, особливо в Кампече, пише Фокус.

Послідовне розташування структур та їх орієнтація вказують на те, що вони використовувалися як структуровані простори для торгівлі, а не для житла чи церемоній.

Формації складаються з низьких платформ, розташованих кільцями, що утворюють доступні внутрішні зони, з’єднані доріжками. Ці простори точно відповідають описам ринків, зафіксованим у ранніх колоніальних хроніках Мезоамерики.

Археологи вважають, що на цих платформах колись стояли тимчасові кіоски, зроблені з недовговічних матеріалів. Відкриті ділянки між ними, ймовірно, слугували проходами, що дозволяли людям пересуватися активними торговими зонами.

Ці об’єкти довгий час залишалися непоміченими через їхню низьку висоту та зарості джунглів. Ідентифікація структур стала можливою завдяки LiDAR, який виявив приховані структури під рослинністю. Наразі зафіксовано близько 50 таких комплексів, а ймовірно, ще багато з них залишаються невиявленими.

Ці знахідки дуже нагадують відомі місця, такі як Тікаль і Калакмуль. У Калакмулі на фресках зображені люди, які займаються товарами, такими, як їжа, кераміка та текстиль, що, ймовірно, символізують продавців. Деякі написи, здається, називають людей за товарами, які вони продавали, вказуючи на організовані торгівельні ролі.

Ці території використовувалися не лише для економічної діяльності. Багато з них містять вівтарі, святилища або розташовані поруч церемоніальні будівлі, що свідчить про тісний зв’язок торгівлі та ритуалів.

Це відображає ширші традиції в Мезоамериці, де ринки також слугували місцями соціальних зібрань. Деякі об’єкти розташовані поблизу майданчиків для гри в м’яч, що вказує на їхню центральну роль як у громадських заходах, так і в регіональній взаємодії.

Їхнє розміщення на місцевості також видається продуманим. Багато з них знайдено вздовж головних шляхів, поблизу джерел води або в межах міських центрів. У таких регіонах, як центральна Кампече, кількість таких комплексів особливо висока, можливо, через залежність від імпортних товарів.

Ці ринки, ймовірно, допомагали розподіляти необхідні ресурси, такі як їжа, сіль, інструменти та вироби ремесла, між різними громадами. Дороги та дамби, що з’єднують ці об’єкти, ще більше підтверджують ідею існування широкої торгівельної мережі.

Упродовж багатьох років дослідники дискутували, чи економіка мая залежала переважно від систем, контрольованих елітою, чи від відкритого обміну. Ці відкриття вказують на гнучку систему, де організовані ринки функціонували на різних рівнях.

Деякі більші споруди в межах комплексів, ймовірно, слугували складськими або адміністративними приміщеннями, що свідчить про координацію та нагляд.

Хоча прямі фізичні докази ринкової діяльності залишаються обмеженими, поєднання архітектурного дизайну, просторових схем та порівняння з іншими об’єктами робить цю інтерпретацію переконливою.

Як зазначив Шпрайц, ці споруди можуть представляти регіональний метод організації торгівлі, який варіювався в різних районах, але слідував спільній логіці.

Це дослідження змінює уявлення про світ мая. Воно показує суспільство, яке було зосереджене не тільки на храмах і ритуалах, але й глибоко залучене до структурованої торгівлі та повсякденного обміну. У міру надходження нових даних з LiDAR-досліджень ці споруди можуть стати ключем до розуміння того, як функціонували стародавні економіки.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Ancient Mesoamerica.