Ізраїльський Стоунгендж виявився частиною чогось більшого: археологи знайшли невідомі споруди (фото)

Нещодавнє археологічне дослідження змінило уявлення вчених про величезний кам'яний комплекс на Голанських висотах в Ізраїлі, відомий під назвою Руджм-ель-Хірі. Цю пам'ятку, яку часто порівнюють зі Стоунгенджем, раніше вважали рідкісним і ізольованим спорудженням.

Проте нові дані свідчать про те, що пам'ятка була частиною набагато ширшої мережі споруд у цьому регіоні. Дослідження було проведено Міхалом Біркенфельдом, Левом В. Еппельбаумом та Урі Бергером, пише Фокус.

Вчені виявили понад 30 великих круглих кам’яних споруд у радіусі 25 кілометрів від Руджм-ель-Хірі, у тому числі 28, які раніше не були задокументовані. Попередні дослідження не виявили цих об’єктів головним чином тому, що покладалися на наземні методи, які не дозволяли охопити весь ландшафт.

Використовуючи супутникові знімки, геофізичне моделювання та просторовий аналіз, команда виявила чітку архітектурну закономірність. Ці споруди мали спільні ключові риси: товсті зовнішні стіни, збудовані з базальтових каменів, кругові плани та внутрішні поділи, розташовані у радіальній або сітчастій формі.

Сама Руджм-ель-Хірі, вперше виявлена в 1968 році під час аерофотозйомки, включає центральний курган, оточений кількома концентричними кам'яними кільцями, і має діаметр понад 150 метрів. Її призначення обговорюється вже десятиліттями, причому припущення варіюються від поховання та ритуального використання до оборони або астрономії.

Нові знахідки показують, що подібні споруди розкидані по базальтових рівнинах Голанських висот та прилеглих районах. Багато з них пошкоджені, частково розібрані або приховані внаслідок пізнішого землекористування. Супутникові дані за період з 2004 по 2024 роки допомогли ідентифікувати ці пропущені залишки.

Деякі кола мають розміри від приблизно 15 до 76 метрів і містять такі елементи, як концентричні кільця та внутрішні стіни. Їхнє розташування не є випадковим. Більшість з них розташовані на пологих схилах, піднесених плато або поблизу сезонних джерел води.

Ця закономірність вказує на практичні та соціальні цілі. Багато споруд знаходяться поблизу пасовищ, що вказує на зв'язок із землеробством та скотарством. Їхня близькість до поховальних місць, таких як дольмени та кургани, а також до систем польових стін, свідчить про те, що вони були частиною ширшого культурного ландшафту. Ці об'єкти, ймовірно, виконували різні функції, пов'язані з ритуальною діяльністю, позначенням території та повсякденним економічним життям.

Фото: PLOS One

У дослідженні також було переглянуто попередні твердження про те, що Руджм-ель-Хірі мав астрономічні вирівнювання. Нові геофізичні та палеомагнітні дані свідчать про те, що регіон повільно обертався упродовж тисячоліть через тектонічні рухи. Це означає, що сучасне розташування може не відповідати його первісній орієнтації, що ставить під сумнів попередні інтерпретації, пов’язані з небесними подіями.

Ключовою частиною дослідження є його методологія. Поєднуючи супутникові дані високої роздільної здатності за різними періодами, команда змогла виявити слабкі та пошкоджені об’єкти, які традиційні дослідження пропустили. Це розширило відомі археологічні дані та показало, що попередні інтерпретації, ймовірно, ґрунтувалися на неповних даних.

Фото: PLOS One

Дослідники дійшли висновку, що Руджм-ель-Хірі слід розглядати як частину ширшої мережі кам’яних об’єктів у південній частині Леванту. Ці споруди, ймовірно, відігравали важливу роль у тому, як ранні агропасторальні спільноти організовували свою землю, економіку та суспільне життя.

Хоча для визначення точних дат і призначення потрібно провести додаткову роботу, це дослідження зміщує фокус з окремого пам’ятника на цілу систему взаємопов’язаних об’єктів. Такий ширший погляд допомагає пояснити, як стародавні спільноти формували та використовували своє середовище.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Plos One.