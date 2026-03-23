Израильский Стоунхендж оказался частью чего-то большего: археологи нашли неизвестные сооружения (фото)

Недавнее археологическое исследование изменило представление ученых об огромном каменном комплексе на Голанских высотах в Израиле, известном под названием Руджм-эль-Хири. Этот памятник, который часто сравнивают со Стоунхенджем, ранее считали редким и изолированным сооружением.

Однако новые данные свидетельствуют о том, что памятник был частью гораздо более широкой сети сооружений в этом регионе. Исследование было проведено Михалом Биркенфельдом, Львом В. Эппельбаумом и Ури Бергером, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые обнаружили более 30 крупных круглых каменных сооружений в радиусе 25 километров от Руджм-эль-Хири, в том числе 28, которые ранее не были задокументированы. Предыдущие исследования не обнаружили этих объектов главным образом потому, что полагались на наземные методы, которые не позволяли охватить весь ландшафт.

Відео дня

Используя спутниковые снимки, геофизическое моделирование и пространственный анализ, команда обнаружила четкую архитектурную закономерность. Эти сооружения имели общие ключевые черты: толстые внешние стены, построенные из базальтовых камней, круговые планы и внутренние разделения, расположенные в радиальной или сетчатой форме.

Сама Руджм-эль-Хири, впервые обнаруженная в 1968 году во время аэрофотосъемки, включает центральный курган, окруженный несколькими концентрическими каменными кольцами, и имеет диаметр более 150 метров. Ее назначение обсуждается уже десятилетиями, причем предположения варьируются от захоронения и ритуального использования до обороны или астрономии.

Новые находки показывают, что подобные сооружения разбросаны по базальтовым равнинам Голанских высот и прилегающих районах. Многие из них повреждены, частично разобраны или скрыты в результате более позднего землепользования. Спутниковые данные за период с 2004 по 2024 годы помогли идентифицировать эти пропущенные остатки.

Некоторые круги имеют размеры от примерно 15 до 76 метров и содержат такие элементы, как концентрические кольца и внутренние стены. Их расположение не является случайным. Большинство из них расположены на пологих склонах, возвышенных плато или вблизи сезонных источников воды.

Эта закономерность указывает на практические и социальные цели. Многие сооружения находятся вблизи пастбищ, что указывает на связь с земледелием и скотоводством. Их близость к погребальным местам, таким как дольмены и курганы, а также к системам полевых стен, свидетельствует о том, что они были частью более широкого культурного ландшафта. Эти объекты, вероятно, выполняли различные функции, связанные с ритуальной деятельностью, обозначением территории и повседневной экономической жизнью.

В исследовании также были пересмотрены предыдущие утверждения о том, что Руджм-эль-Хири имел астрономические выравнивания. Новые геофизические и палеомагнитные данные свидетельствуют о том, что регион медленно вращался на протяжении тысячелетий из-за тектонических движений. Это означает, что современное расположение может не соответствовать его первоначальной ориентации, что ставит под сомнение предыдущие интерпретации, связанные с небесными событиями.

Ключевой частью исследования является его методология. Сочетая спутниковые данные высокого разрешения за разные периоды, команда смогла выявить слабые и поврежденные объекты, которые традиционные исследования пропустили. Это расширило известные археологические данные и показало, что предыдущие интерпретации, вероятно, основывались на неполных данных.

Исследователи пришли к выводу, что Руджм-эль-Хири следует рассматривать как часть более широкой сети каменных объектов в южной части Леванта. Эти сооружения, вероятно, играли важную роль в том, как ранние агропасторальные сообщества организовывали свою землю, экономику и общественную жизнь.

Важно

Археологи обнаружили кладбище "маргиналов" на севере Польши: что узнали ученые (фото)

Хотя для определения точных дат и назначения нужно провести дополнительную работу, это исследование смещает фокус с отдельного памятника на целую систему взаимосвязанных объектов. Такой широкий взгляд помогает объяснить, как древние сообщества формировали и использовали свою среду.

Ранее Фокус писал о средневековой корабельной балке, которую обнаружили в Нидерландах. Объект обнаружили во время работ по прокладке канализации, когда волонтер заметил торчащий из земли кусок древесины.

Также мы рассказывали об уникальных сокровищах железного века, обнаруженных в Англии. Во время раскопок археологи нашли около 950 фрагментов по меньшей мере 300 различных предметов.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Plos One.