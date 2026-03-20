Копали канализацию, а нашли корабельную балку: неожиданное открытие в Нидерландах (фото)

Обычный инфраструктурный проект в городе Вейк-бой-Дурстеде, Нидерланды, привел к неожиданной археологической находке: большой деревянной балки, которая была частью средневекового корабля. Артефакт сразу привлек внимание ученых.

Объект обнаружили во время работ по прокладке канализации и дренажа, когда волонтер заметил торчащий из земли кусок древесины. Местные власти вызвали археологов, которые быстро признали, что древесина может иметь историческую ценность, пишет Фокус.

Предварительный анализ показал, что древесина не была типичным строительным материалом. Имея длину около 3,2 метра и толщину 30 сантиметров, она имела следы обработки, вырезанные выемки и шлифованные поверхности. Эти детали соответствовали известным техникам судостроения, что свидетельствовало о том, что когда-то она была частью конструкции судна.

Найденные поблизости фрагменты керамики подтвердили предположение, что балка принадлежала к более широкому археологическому контексту, а не была случайной находкой. Специалисты предварительно датируют ее периодом Каролинзского Возрождения.

Археолог Анне де Хооп отметила, что балка, вероятно, была больше по размеру. Чтобы избежать повреждения, ее обернули и перевезли в контролируемое хранилище, где она может храниться в стабильном состоянии, пока продолжаются исследования.

Если датировка подтвердится, находка свяжет эту древесину с эпохой Карла Великого, когда торговые пути расширялись через реки и прибрежные регионы. В то время такие водные пути, как Рейн, служили ключевыми маршрутами для перевозки товаров и коммуникации.

Сам город стоит на месте Дорестада, который был одним из важнейших торговых центров в регионе между VII и IX веками. Через его порты проходили такие товары, как керамика, текстиль и металлы.

Возможная связь с кораблем также поднимает вопрос о контактах с викингами, которые торговали, а иногда и совершали набеги вдоль этих же маршрутов. Их активность возросла в VIII и IX веках, пересекаясь с миром Каролингов.

Однако исследователи не исключают другого объяснения. Древесина может принадлежать к позднесредневековому судну, например кога, типу корабля, который широко использовался в Северной Европе в XIII-XIV веках. Чтобы определить точный возраст, эксперты планируют применить дендрохронологию — метод, изучающий годовые кольца деревьев для установления времени сруба. Ожидается, что этот процесс, вместе с очисткой и документированием, займет несколько месяцев.

Такие находки в этом районе редки, и ранее здесь не было зафиксировано никаких подтвержденных остатков кораблей эпохи викингов. Музей Дорестада уже выразил заинтересованность в выставлении балки после завершения исследования. Если подтвердится, что она является частью раннесредневекового корабля, это может помочь объяснить, как развивались торговля, судостроение и культурный обмен в этом регионе.

Это открытие добавляет физических доказательств к тому, что известно о ранних европейских торговых сетях. Один кусок древесины может помочь объяснить, как люди перевозили товары, строили корабли и соединяли отдаленные регионы более тысячи лет назад.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Facebook-страница Gemeente Wijk bij Duurstede.