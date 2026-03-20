Копали каналізацію, а знайшли корабельну балку: неочікуване відкриття у Нідерландах (фото)

Звичайний інфраструктурний проєкт у місті Вейк-бій-Дурстеде, Нідерланди, призвів до несподіваної археологічної знахідки: великої дерев’яної балки, яка була частиною середньовічного корабля. Артефакт одразу привернув увагу вчених.

Об'єкт виявили під час робіт з прокладання каналізації та дренажу, коли волонтер помітив шматок деревини, що стирчав із землі. Місцева влада викликала археологів, які швидко визнали, що деревина може мати історичну цінність, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Попередній аналіз показав, що деревина не була типовим будівельним матеріалом. Маючи довжину близько 3,2 метра та товщину 30 сантиметрів, вона мала сліди обробки, вирізані виїмки та шліфовані поверхні. Ці деталі відповідали відомим технікам суднобудування, що свідчило про те, що колись вона була частиною конструкції судна.

Відео дня

Знайдені поблизу фрагменти кераміки підтвердили припущення, що балка належала до ширшого археологічного контексту, а не була випадковим знахідкою. Фахівці попередньо датують її періодом Каролінзського Відродження.

Археологиня Анне де Хооп зазначила, що балка, ймовірно, була більшою за розміром. Щоб уникнути пошкодження, її обгорнули та перевезли до контрольованого сховища, де вона може зберігатися в стабільному стані, поки тривають дослідження.

Якщо датування підтвердиться, знахідка пов’яже цю деревину з епохою Карла Великого, коли торгові шляхи розширювалися через річки та прибережні регіони. У той час такі водні шляхи, як Рейн, слугували ключовими маршрутами для перевезення товарів та комунікації.

Саме місто стоїть на місці Дорестада, який був одним із найважливіших торгових центрів у регіоні між VII та IX століттями. Через його порти проходили такі товари, як кераміка, текстиль та метали.

Можливий зв'язок з кораблем також порушує питання про контакти з вікінгами, які торгували, а іноді й здійснювали набіги вздовж цих самих маршрутів. Їхня активність зросла у VIII та IX століттях, перетинаючись із світом Каролінгів.

Однак дослідники не виключають іншого пояснення. Деревина може належати до пізньосередньовічного судна, наприклад кога, типу корабля, що широко використовувався в Північній Європі у XIII–XIV століттях. Щоб визначити точний вік, експерти планують застосувати дендрохронологію — метод, що вивчає річні кільця дерев для встановлення часу зрубу. Очікується, що цей процес, разом з очищенням та документуванням, займе кілька місяців.

Такі знахідки в цьому районі рідкісні, і раніше тут не було зафіксовано жодних підтверджених залишків кораблів епохи вікінгів. Музей Дорестада вже висловив зацікавленість у виставленні балки після завершення дослідження. Якщо підтвердиться, що вона є частиною ранньосередньовічного корабля, це може допомогти пояснити, як розвивалися торгівля, суднобудування та культурний обмін у цьому регіоні.

Важливо

Це відкриття додає фізичних доказів до того, що відомо про ранні європейські торгівельні мережі. Один шматок деревини може допомогти пояснити, як люди перевозили товари, будували кораблі та з'єднували віддалені регіони понад тисячу років тому.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Facebook-сторінка Gemeente Wijk bij Duurstede.