Таємницю спалених курганів розкрито: вчені нарешті дізналися призначення цих структур (фото)

Спалені кургани вже давно є однією з найзагадковіших особливостей доісторичних ландшафтів Британії та Ірландії. Ці невисокі, часто ледь помітні пам'ятки складаються з розбитих каменів, вугілля та уламків кременю, які зазвичай знаходять поблизу водойм.

Археологічні дані свідчать, що ці місця використовувалися неодноразово упродовж тривалих періодів, які іноді тривали десятиліття або навіть століття. Згодом сільськогосподарська діяльність та природні процеси зрівняли більшість із них, залишивши лише розкидані уламки, пише Фокус.

Дослідники виявили постійну закономірність: камені нагрівали у вогні, а потім опускали у воду, що призводило до їхнього розтріскування внаслідок швидкого охолодження. Хоча сам процес був зрозумілим, його мета залишалася невизначеною. Було запропоновано різні пояснення, зокрема приготування їжі, пивоваріння, текстильне ремесло, обробка дерева та навіть купання, подібне до сауни.

Археологічні дані свідчать, що ці місця використовувалися неодноразово упродовж тривалих періодів Фото: Cotswold Archaeology

Недавні дослідження Cotswold Archaeology надали більш переконливі докази, що вказують на інше. Розкопки в Мархем-Парку у Форнхем-Олл-Сейнтс, а також на місцях у Лаксфілді та Гепворті, виявили закономірності, що підтверджують гіпотезу про те, що спалені кургани використовувалися переважно для дублення шкір. Цей висновок ґрунтувався на кількох ключових знахідках, які співпадали з відомими практиками обробки шкіри.

Серед тваринних решток на цих місцях переважали кістки великої рогатої худоби, що пов'язано з виробництвом шкіри. Кременеві знаряддя, виявлені під час розкопок, мали явні сліди використання, що відповідають обробці тваринних шкур. Мікроскопічні сліди зносу вказували на такі дії, як зішкрібання, різання та проколювання — дії, необхідні в процесі дублення.

Кременеві знаряддя, виявлені під час розкопок, мали явні сліди використання, що відповідають обробці тваринних шкур Фото: Cotswold Archaeology

Хімічний аналіз надав додаткову підтримку. У Мархем-Парку дослідники виявили жирну речовину всередині одного з древніх жолобів. Цей залишок містив ліпіди, похідні від великої рогатої худоби та інших тварин, що свідчить про те, що там переробляли продукти тваринного походження. Такі сліди є типовими для підготовки шкір, під час якої під час обробки видаляють жири та тканини.

Дані про навколишнє середовище додали ще один шар розуміння. Дослідження стану ґрунту та води показали, що ці місця не використовувалися безперервно протягом року. Натомість діяльність, здається, мала сезонний характер.

Наприклад, джерела води в Мархем-Парку були надійними лише упродовж певних періодів, що вказує на тимчасове використання. Аналіз пилку вказав на ландшафти, де переважали пасовища, зі змінами, що збігалися з періодами підвищеної активності.

Дослідження стану ґрунту та води показали, що ці місця не використовувалися безперервно протягом року Фото: Cotswold Archaeology

Ця сезонна закономірність відповідала доісторичним практикам. Найбільш напружені періоди на спалених курганах, ймовірно, припадали на кінець літа та початок осені, коли проводили забій худоби та потрібно було обробляти шкури. Їхнє ізольоване розташування також могло бути навмисним, оскільки дублення виробляє сильні та неприємні запахи.

Ці знахідки пропонують одне з найчіткіших на сьогодні пояснень призначення спалених курганів. Вони є свідченням організованої, повторюваної діяльності, пов’язаної з такими важливими процесами, як виробництво шкіри.

Це робить їх важливими для розуміння того, як стародавні суспільства розпоряджалися ресурсами, пристосовувалися до сезонних циклів та організовували свою працю за межами поселень.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Cotswold Archaeology.