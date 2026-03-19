Знайдено фізичний доказ: вчені виявили фрагмент викраденого з Парфенону мармуру (фото)

Під час дослідження затонулого корабля поблизу острова Кітера, Греція, археологи виявили фрагмент мармуру, який має прямий зв’язок зі скульптурами, вивезеними з Парфенона понад два століття тому. Ця знахідка пов'язує затонулий корабель з однією з найбільших колекцій антикваріату у світі.

Корабель "Ментор" затонув у 1802 році, перевозячи артефакти, зібрані під керівництвом Томаса Брюса, 7-го графа Елгіна, пише Фокус.

Ці артефакти згодом стали широко відомі як "Елгінські мармури" які зараз зберігаються у Британському музеї. Вивезення цих пам'яток з Греції вже впродовж багатьох поколінь залишається джерелом політичних і культурних суперечок між Грецією та Великою Британією.

Історичні описи розповідають, як корабель потрапив у шторм і затонув поблизу Кітери, відправивши свій вантаж на дно моря. Незабаром після цього під керівництвом Вільяма Гамільтона розпочалися роботи з підйому затонулого судна.

Водолазам вдалося підняти значну частину вантажу, але їхні методи пошкодили конструкцію корабля. Розрізаючи корпус, щоб дістатися до вантажу, вони послабили те, що залишилося від судна, прискоривши його руйнування і залишивши після себе лише розкидані уламки.

Нещодавні роботи на місці проводилися Грецьким управлінням підводних старожитностей під керівництвом Дімітріоса Куркумеліса-Родостамоса. Розкопки 2025 року зосередилися на ділянках за межами збереженого кіля, де археологи шукали сліди як самого корабля, так і його вантажу.

Їхні знахідки підтвердили, що від дерев'яної конструкції збереглося дуже мало. Натомість на морському дні знайдено мідне обшиття, яке колись покривало корпус, шматки свинцевого армування та предмети повсякденного вжитку, якими користувалася команда.

Серед цих залишків дослідники також знайшли фрагмент глиняної плити, який, ймовірно, використовувався для ізоляції корабельної печі, що дає уявлення про повсякденне життя на борту судна до його затоплення. Ці деталі допомагають реконструювати останню подорож корабля та умови, в яких перебували ті, хто був на борту.

Однак найважливішою знахідкою став невеликий шматок різьбленого мармуру розміром 9,3 на 4,7 сантиметра. На фрагменті зображено мотив крапель, який часто зустрічається в класичній грецькій архітектурі.

Попередній аналіз свідчить, що він міг бути частиною епістиля або карниза — архітектурних елементів, пов’язаних із Парфеноном. Його розмір і стиль точно відповідають документації, записаній Анастасіосом Орландосом у дослідженнях прикрас храму.

Якщо це підтвердиться, це буде перший випадок, коли фрагмент скульптурного вантажу корабля було фізично ідентифіковано на місці затонулого судна. Дотепер зв’язок між затонулим кораблем та вивезеними артефактами ґрунтувався переважно на письмових записах. Ця знахідка надає прямі матеріальні докази, що пов’язують судно з предметами, які воно перевозило.

Наразі фрагмент проходить консервацію та лабораторне дослідження. Дослідники прагнуть визначити його точне походження в архітектурній структурі Акрополя, де стоїть Парфенон. Подальші дослідження можуть підкріпити гіпотезу про те, що корабель перевозив фрагменти, взяті безпосередньо з пам'ятника.

Морське дно навколо Кітери й надалі зберігає потенціал для майбутніх відкриттів. Кожна розкопка додає нової інформації, допомагаючи історикам та археологам краще зрозуміти як сам затонулий корабель, так і ширший історичний контекст.

Два скарби з залізного віку: в Англії виявили унікальні артефакти (фото)

Це відкриття додає фізичних доказів до дебатів, які значною мірою базувалися на історичних документах. Один фрагмент, можливо, не вирішить суперечку, але він підкріплює зв'язок між затонулим кораблем і скульптурами Парфенона.

Раніше Фокус писав про дивний римський звичай, пов'язаний із цвяхами. Під час розкопок на римському некрополі археологи виявили ознаки незвичайної ритуальної практики.

Також ми розповідали про єдину кінну скульптуру Марка Аврелія, яка збереглася до нашого часу. Сьогодні оригінальна статуя зберігається в приміщенні Капітолійських музеїв.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Міністерство культури Греції.