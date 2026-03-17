Кінна статуя Марка Аврелія: що відомо про єдину збережену скульптуру римського імператора (фото)

Масивна бронзова статуя римського імператора Марка Аврелія й досі залишається одним із найвпізнаваніших символів влади з античних часів. Хоча багатьох правителів Стародавнього Риму зображували саме так, до наших днів збереглася лише одна оригінальна кінна статуя імператора.

Марк Аврелій правив з 161 до 180 року н. е. як представник династії Антонінів. Його правління припало на кінець Pax Romana — тривалого періоду відносної стабільності, що тривав близько 200 років пише Фокус.

Попри це, імперія стикалася з серйозними викликами. Військові кампанії тривали вздовж її кордонів, особливо під час Маркоманнських воєн, а внутрішні напруження зростало. Приблизно в той самий час по імперії поширився смертельний спалах, відомий як Антонінова чума, який, за повідомленнями, забрав життя мільйонів людей між 165 і 180 роками.

Сьогодні оригінальна статуя зберігається в приміщенні Капітолійських музеїв, а репліка, виготовлена в 1981 році, стоїть на відкритій площі, спроєктованій Мікеланджело Фото: Wikimedia Commons

Історики вважають, що статуя висотою 4,24 метра була створена або в 176 році, після перемог у Маркоманнських війнах, або незабаром після смерті імператора в 180 році. Вона зображує Марка Аврелія в позі, відомій як "adlocutio", з піднятою правою рукою, ніби звертаючись до солдатів.

Однак, на відміну від багатьох подібних статуй, він зображений без обладунків і зброї. Натомість він виглядає спокійним і врівноваженим, демонструючи владу через розум, а не силу.

У Стародавньому Римі великі бронзові кінні статуї, відомі як "equi magni", колись були поширені в громадських місцях. Відомо про існування щонайменше двох десятків таких статуй. Однак майже всі вони були знищені з часом, часто переплавлені в пізньоімперський період або на початку Середньовіччя для повторного використання цінного металу.

Збереження цієї статуї є незвичайним. Одне з широко прийнятих пояснень полягає в тому, що її помилково прийняли за Костянтина Великого, правителя, який легалізував християнство. Завдяки цій плутанині вона уникла знищення.

Статуя також відображає особистий образ Марка Аврелія як філософа. Він зображений з густою бородою, що в римській культурі часто асоціювалося з мудрістю. Його збірку "Наодинці з собою" досі читають і вона дає уявлення про стоїцизм, зосереджуючись на самоконтролі, дисципліні та раціональному мисленні.

Записи свідчать, що статуя знаходилася в Латеранському палаці ще в X столітті. Пізніше це місце стало центральною резиденцією пап упродовж майже тисячі років. У XVI столітті статую перенесли на Капітолійський пагорб. У той час знаменитому художнику Мікеланджело було доручено реставрувати статую та перепланувати навколишню площу Пьяцца-дель-Кампідольйо.

Сьогодні оригінальна статуя зберігається в приміщенні Капітолійських музеїв, а репліка, виготовлена в 1981 році, стоїть на відкритій площі, спроєктованій Мікеланджело. Це дозволяє відвідувачам насолодитися як самим твором мистецтва, так і його історичним оточенням.

Ця статуя поєднує кілька шарів історії: римську політику, мистецтво, філософію та виживання упродовж століть змін. Вона показує, як влада може виражатися не тільки через військову силу, а й через спокійну авторитетність та інтелект.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Live Science, Wikipedia.