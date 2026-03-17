Зникло без жодних слідів: археологи знайшли ціле середньовічне місто у Польщі (фото)

У Польщі археологи виявили залишки давно зниклого середньовічного поселення, що породило нові питання про те, як цілі міста могли зникнути без жодних чітких згадок. Дослідники вважають, що знайшли Стольценберг — місто, яке, як вважається, існувало у XIV або XV століттях поблизу сучасного села Славоборже.

Ця територія розташована між історичними регіонами Померанія та Ноймарк — територіями, за які упродовж століть вели боротьбу Німеччина та Польща, пише Фокус.

За словами археолога Марціна Кшепковського з фонду "Релікта", історичні записи допомогли звузити коло пошуків. Вчений зазначив, що команда використовувала письмові джерела, щоб точно визначити ймовірне розташування міста вздовж цього спірного кордону.

Фото: Poland ministry of culture and national heritage

Польові дослідження виявили великі земляні вали та рів глибиною понад 5 метрів, що вказує на наявність укріпленого поселення. Ключову роль відіграли геофізичні дослідження, особливо завдяки виявленню "магнітних аномалій" під землею. Ці аномалії вказували на поховані споруди, розташовані навколо центральної площі.

Під час розкопок археологи знайшли близько 400 артефактів Фото: Marcin Krzepkowski

Дослідники пояснили: "У центральній частині території, оточеній ровом, були виявлені регулярні магнітні аномалії, що вказують на існування залишків будівель, які оточували прямокутну ринкову площу — центральну площу міста". Вчені також зазначили, що"таке планування є типовим для середньовічних міст, заснованих за німецьким правом", а сліди будівель простягаються вздовж того, що, ймовірно, було головною вулицею, яка вела до міських воріт.

Знахідки підкріпили висновок, що руїни належать до Стольценберга Фото: Poland ministry of culture and national heritage

Під час розкопок археологи знайшли близько 400 артефактів, починаючи від предметів, що датуються бронзовою добою, і закінчуючи предметами часів Другої світової війни. Однак найважливіші знахідки були середньовічними.

Кшепковський заявив: "Результати цих досліджень розвіяли будь-які залишки сумнівів". Він додав: "Найціннішими для нас артефактами були середньовічні, що підтверджує, що ця ділянка використовувалася в той час". Ці знахідки підкріпили висновок, що руїни належать до Стольценберга.

Під час розкопок археологи знайшли близько 400 артефактів, починаючи від предметів, що датуються бронзовою добою, і закінчуючи предметами часів Другої світової війни Фото: Fundacja Relicta Знахідки підкріпили висновок, що руїни належать до Стольценберга Фото: Fundacja Relicta Найбільшу цінність тановлять середньовічні артефакти Фото: Fundacja Relicta

Попри переконливі докази, дослідники вважають, що робота тільки розпочалася. Кшепковський зазначив, що поселення, ймовірно, занепало на ранній стадії свого розвитку. Він сказав: "Місто занепало на відносно ранній стадії, і вся його запланована територія не була забудована". Це свідчить про те, що ця ділянка може представляти собою покинутий міський проєкт, а не повністю сформоване місто.

Це відкриття проливає світло на те, як у Центральній Європі планували, будували, а іноді й покидали середньовічні міста. Такі місця допомагають історикам зрозуміти структуру поселень, політичні кордони та економічні зміни в той час, коли письмові джерела часто були неповними.

Кожна нова деталь зі Стольценберга доповнює чіткішу картину життя в середньовічній Європі та пояснює, як цілі громади могли зникати, залишаючи лише ледь помітні сліди під лісовим покривом.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Mirror, Fox News, Fundacja Relicta.