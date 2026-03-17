Исчез без следов: археологи нашли целый средневековый город в Польше (фото)
В Польше археологи обнаружили остатки давно исчезнувшего средневекового поселения, что породило новые вопросы о том, как целые города могли исчезнуть без каких-либо четких упоминаний. Исследователи считают, что нашли Стольценберг — город, который, как считается, существовал в XIV или XV веках вблизи современного села Славоборже.
Эта территория расположена между историческими регионами Померания и Ноймарк — территориями, за которые на протяжении веков вели борьбу Германия и Польша, пишет Фокус.
По словам археолога Марцина Кшепковского из фонда "Реликта", исторические записи помогли сузить круг поисков. Ученый отметил, что команда использовала письменные источники, чтобы точно определить вероятное расположение города вдоль этой спорной границы.
Полевые исследования выявили большие земляные валы и ров глубиной более 5 метров, что указывает на наличие укрепленного поселения. Ключевую роль сыграли геофизические исследования, особенно благодаря выявлению "магнитных аномалий" под землей. Эти аномалии указывали на погребенные сооружения, расположенные вокруг центральной площади.
Исследователи объяснили: "В центральной части территории, окруженной рвом, были обнаружены регулярные магнитные аномалии, указывающие на существование остатков зданий, которые окружали прямоугольную рыночную площадь — центральную площадь города". Ученые также отметили, что "такая планировка является типичной для средневековых городов, основанных по немецкому праву", а следы зданий простираются вдоль того, что, вероятно, было главной улицей, которая вела к городским воротам.
Во время раскопок археологи нашли около 400 артефактов, начиная от предметов, датируемых бронзовым веком, и заканчивая предметами времен Второй мировой войны. Однако самые важные находки были средневековыми.
Кшепковский заявил: "Результаты этих исследований развеяли любые остатки сомнений". Он добавил: "Самыми ценными для нас артефактами были средневековые, что подтверждает, что этот участок использовался в то время". Эти находки подкрепили вывод, что руины принадлежат к Стольценбергу.
Несмотря на убедительные доказательства, исследователи считают, что работа только началась. Кшепковский отметил, что поселение, вероятно, пришло в упадок на ранней стадии своего развития. Он сказал: "Город пришел в упадок на относительно ранней стадии, и вся его запланированная территория не была застроена". Это свидетельствует о том, что этот участок может представлять собой заброшенный городской проект, а не полностью сформированный город.
Это открытие проливает свет на то, как в Центральной Европе планировали, строили, а иногда и покидали средневековые города. Такие места помогают историкам понять структуру поселений, политические границы и экономические изменения в то время, когда письменные источники часто были неполными.Важно
Каждая новая деталь из Стольценберга дополняет более четкую картину жизни в средневековой Европе и объясняет, как целые общины могли исчезать, оставляя лишь едва заметные следы под лесным покровом.
Ранее Фокус писал о причинах падения римской Британии. Ученые пришли к выводу, что главным фактором были климатические условия.
Также мы рассказывали о надписи на древнем снаряде, которому 2000 лет. Этот артефакт удивил ученых.
При написании этого материала использованы источники: Mirror, Fox News, Fundacja Relicta.