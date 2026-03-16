Писали на снарядах еще 2000 лет назад: необычный артефакт удивил археологов (фото)

Археологические раскопки вблизи Галилейского моря обнаружили свидетельство того, что тысячи лет назад солдаты использовали насмешки как оружие. Археологи нашли небольшой свинцовый снаряд с коротким саркастическим сообщением, адресованным вражеским бойцам.

Артефакт нашли в древнем городе Гиппос (Суссита) — поселении, которое когда-то принадлежало к Декаполису. На снаряде есть короткая надпись на древнегреческом языке, которая примерно переводится как "Научитесь!", пишет Taylor & Francis online.

О находке рассказали исследователи Майкл Айзенберг, Арлета Ковалевская из Университета Хайфы и Грегор Стааб из Кельнского университета. Сам шар для пращи небольшой, но характерный. Его длина составляет около 3,2 сантиметра, ширина — примерно 1,95 сантиметра, а вес — около 38 граммов.

Изготовленный из литого свинца и имеющий форму миндаля, снаряд содержит греческое слово из пяти букв: ΜΑΘΟΥ. Ученые объясняют, что это слово является императивной формой, производной от греческого глагола, означающего "научиться". В этом контексте оно, вероятно, служило саркастической командой, направленной на врагов, приближавшихся к городу.

Пули для пращи с надписями известны с античности, но большинство образцов обычно содержат имя командира, военного подразделения или символы, такие как скорпионы или молнии. Прямые сообщения, адресованные врагу, чрезвычайно редки. Поэтому надпись, найденная в Гиппосе, выделяется среди археологических находок.

Фото: M. Eisenberg

Пулю нашли во время раскопок в южном некрополе Гиппоса вблизи русла ручья Суссита. Это место расположено неподалеку от древней дороги, которая когда-то вела к восточным воротам города. Археологи считают, что защитники, размещенные на склонах или стенах, могли выстрелить этим снарядом во вражеские войска, наступавшие по этой дороге.

Артефакт нашли примерно в 260 метрах от городских стен. Это расстояние свидетельствует о том, что пуля была использована во время реального боя, а не для тренировок. На одном из краев снаряда также виден четкий след от удара, что указывает на то, что после запуска он попал в твердую поверхность.

Пули для пращи были распространенным оружием в эллинистический период, особенно между III и I веками до н. э. Искусные пращники могли запускать эти небольшие свинцовые снаряды на значительные расстояния. Исторические военные исследования свидетельствуют, что опытные бойцы могли попасть в цели на расстоянии более 300 метров, тогда как большинство боевых схваток происходило на расстоянии от 100 до 300 метров.

Надпись на шаре из Гиппоса показывает, что в древних войнах использовали не только физическую силу. Солдаты также прибегали к оскорблениям и насмешкам, чтобы разуверить или разозлить противников. Подобное поведение иногда можно наблюдать в современных конфликтах, когда военные пишут сообщения на артиллерийских снарядах или снаряжении.

На нескольких других древних шарах для пращи есть короткие фразы, такие как "Вот тебе!" или "Лови!". Пример из Гиппоса имеет другой тон. Говоря своим врагам "Научитесь!", защитники, возможно, намекали, что нападающие вот-вот получат болезненный урок.

Гиппос стоял на горе Суссита, примерно в 350 метрах над Галилейским морем. Город, вероятно, был основан во II веке до н. э. после битвы при Панейоне, когда Селевкидская империя получила контроль над регионом. С этой возвышенности поселение контролировало ключевые пути в окрестностях, что делало его важной крепостью во время региональных конфликтов.

Археологические работы в Гиппосе продолжаются уже более двадцати лет. За это время исследователи обнаружили 69 свинцовых шаров для пращи на территории памятника и в его окрестностях. Многие из этих предметов имеют декоративные отметки, однако ранее ни на одном из них не было написано слов. Поэтому этот недавно найденный экземпляр является первым с четким сообщением.

Короткое сообщение, выгравированное на этом свинцовом снаряде, объединяет прошлое и настоящее. Так же, как современные войска иногда обозначают свое оружие словами или шутками, защитники Гиппоса когда-то выстреливали снаряды из пращ, содержащие резкое предупреждение для своих врагов.

