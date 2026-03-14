Находке 10 500 лет: секреты старейшего кремационного захоронения Германии раскрыты (фото)

Во время раскопок на болотах Дувензее-Моор ученые обнаружили череп дикого тура, который когда-то был установлен на деревянном столбе вблизи древнейшего кремационного захоронения в северной Германии. Эта находка, возрастом 10 500 лет, является редким свидетельством погребальных обрядов раннего мезолита.

Дувензее-Моор, расположенное в округе Герцогтум-Лауэнбург, является одним из важнейших археологических районов Северной Европы для изучения раннемезолитических сообществ. Эти болота образовались после отступления ледников и появления озер во всем регионе, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На протяжении тысячелетий образовались толстые слои торфа, которые сохранили органические материалы, такие как древесина, растительные остатки и кости. Благодаря этим условиям археологи могут исследовать хрупкие предметы, которые обычно разлагаются на других местах.

Последние исследования сосредотачивались на участке раскопок, известном как Lüchow LA 11. Проект возглавляет доктор Гаральд Любке из Лейбницкого центра археологии (LEIZA) совместно с Государственным управлением археологии Шлезвиг-Гольштейна и Музеем археологии Шлосс-Готторф. Торфяные отложения сохранили поверхность древнего грунта, что позволило исследователям изучить не только захоронение, но и деятельность, которая когда-то происходила вокруг него.

Раскопки в 2022 и 2023 годах обнаружили кремационное захоронение возрастом около 10 500 лет. Сейчас это захоронение считается древнейшим известным примером кремации в северной Германии. Могилы такого типа из столь раннего периода голоцена являются чрезвычайно редкими в Европе: известно лишь о двух подобных находках в Нидерландах и Дании.

Фото: LEIZA

Захоронение содержало сожженные человеческие останки, размещенные в неглубокой яме вместе с фрагментами погребального костра. Доказательства свидетельствуют, что могила, вероятно, некоторое время оставалась видимой над землей, что указывает на то, что это место, возможно, посещали во время ритуальных действий.

Во время дополнительных раскопок в 2025 году археологи обнаружили полный череп тура всего в нескольких метрах от захоронения. Ладьи — это большие дикие быки, которые когда-то обитали по всей Европе и были предками современных домашних коров. На черепе не было следов порезов или изломов, которые обычно появляются, если животное использовали для еды.

Поскольку кости были хрупкими, находку изъяли вместе с окружающим грунтом и доставили в лабораторию в замке Готторф. Во время консервационных работ специалисты обнаружили в черепе фрагмент сосновой древесины. Позже компьютерная томография подтвердила, что череп изначально был закреплен на деревянном столбе через отверстие в задней части.

Поскольку кости были хрупкими, находку изъяли вместе с окружающим грунтом и доставили в лабораторию в замке Готторф Фото: LEIZA

Исследователи считают, что череп был намеренно выставлен вблизи захоронения как часть церемониального оформления. Ранее на этом же месте был обнаружен отдельный деревянный столб из тополя, что свидетельствует о том, что когда-то здесь могло быть несколько столбов.

Одним из возможных объяснений является то, что место захоронения было обозначено черепами животных, размещенными на столбах. Во многих культурах охотников-собирателей, зафиксированных этнографами в Европе, Азии и Северной Америке, черепа животных использовались во время церемоний или размещались в местах, связанных с почитанием умерших.

Важно

Таким образом, находки из Lüchow LA 11 предоставляют редкие археологические свидетельства ритуального поведения ранних сообществ в Северной Европе в начале голоцена. Они свидетельствуют о том, что более 10 000 лет назад люди уже совершали символические погребальные обряды, связанные с животными и окружающей средой.

