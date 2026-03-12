Эта гробница стала сокровищницей для ученых: 5000-летнее захоронение исследовали годами (фото)

Вблизи Малаги, Испания, археологи обнаружили большую доисторическую гробницу возрастом 5000 лет. Памятник, построенный из массивных камней и длиной примерно 13 метров, был найден в исключительном состоянии сохранности.

Исследователи из Университета Кадиса, среди которых Серафин Бесерра, Эдуардо Виянде, Эдуарда Виянде Вилла и Хуан Хесус Кантильо, изучили структуру и многочисленные предметы, обнаруженные внутри гробницы, пишет Popular Mechanics.

Гробница относится к типу мегалитических сооружений, известных как дольмены, которые обычно состоят из вертикальных камней, поддерживающих большие горизонтальные плиты. По словам Серафина Бесерры, масштаб и состояние находки делают ее особенно важной для понимания доисторических сообществ в этом регионе.

"Возможно, это один из самых монументальных и полных дольменов во всей Андалусии [самой южной автономной области Испании]", — сказал Бесерра.

В течение нескольких сезонов раскопок команда обнаружила несколько камер, в которых хранились кости нескольких человек Фото: University of Cadiz

Внутри памятника археологи обнаружили несколько внутренних камер. Эти помещения, вероятно, служили погребальными камерами, которые использовались в третьем тысячелетии до н. э. Сооружение было построено из больших ортостатических плит — вертикальных камней, которые в этом случае поднимались на высоту почти 2-х метров.

Археологи обнаружили коллекцию погребальных вещей, размещенных рядом с человеческими останками. Исследователи описали некоторые камеры как "престижные" помещения для хранения костей умерших и различных предметов.

Среди находок были материалы, которые не были типичными для этой местности, в частности слоновая кость и янтарь. Также были найдены ракушки и изысканно изготовленные кремневые орудия, такие как наконечники стрел, большие лезвия и то, что команда назвала "исключительной алебардой", оружием, похожим на двуручный топор.

Также были найдены ракушки и изысканно изготовленные кремневые орудия Фото: University of Cadiz

Эдуардо Виянде, содиректор проекта, отметил, что состояние памятника имело ключевое значение для исследования. "Настоящий потенциал этого сооружения, — сказал он, — заключается в его чрезвычайном состоянии сохранности, что позволит нам получить детальное представление об образе жизни и верованиях этих общин".

В течение нескольких сезонов раскопок команда обнаружила несколько камер, в которых хранились кости нескольких человек. Эта закономерность свидетельствует о том, что памятник использовался как коллективное захоронение, а не как могила для одного человека. Такие коллективные захоронения были распространены во многих доисторических обществах.

Конструкция гробницы также включала защитное покрытие. Эдуарда Виянде Вилла, доцент кафедры доисторической археологии Университета Кадиса, объяснила, что "весь дольмен также был покрыт горизонтальными большими каменными плитами, а поверх этого покрытия был курган [искусственная насыпь] из песка и мелких камней"

Некоторые предметы, найденные внутри гробницы, указывают на связи между общинами, находившимися на большом расстоянии друг от друга. Хуан Хесус Кантильо отметил, что ракушки, найденные далеко от побережья, свидетельствуют о перемещении ценных материалов через сети обмена. "Наличие раковин во внутренней части страны отражает важность моря как элемента престижа и существование сетей обмена на большие расстояния", — сказал он.

Дольмены встречаются по всей Европе и в некоторых частях Азии и были построены в разные периоды. Во многих случаях они служили погребальными памятниками, но также могли иметь ритуальное или символическое значение. Известные примеры включают дольмен Гуадальперал в Испании и Камень Артура в Англии, обоим из которых тысячи лет.

