Даже тогда существовали корректоры: ученые нашли ошибки в священных текстах Древнего Египта (фото)

Древние египетские религиозные тексты часто считаются совершенными произведениями тщательного мастерства. Однако исследование хорошо сохранившегося папируса в Кембридже показало, что даже высококвалифицированные переписчики иногда делали ошибки и исправляли их.

Ученые обнаружили, что мастера, работавшие более 3000 лет назад, использовали специальный белый пигмент для корректировки иллюстраций на священной рукописи, пишет Ancient Origins.

Открытие было сделано во время подготовки к выставке "Сделано в Древнем Египте" в Фитцвильяме, которая продлится до 12 апреля 2026 года. Сотрудники музея исследовали "Книгу мертвых Рамоса", папирус, созданный между 1290 и 1278 годами до н. э. для Рамоса, смотрителя королевских архивов.

Исследователи заметили толстый белый пигмент, нанесенный с обеих сторон нарисованной фигуры шакала. Животное, связанное с богом Вепваветом, появляется в сценах, связанных с путешествием через Дуат, египетский подземный мир. По словам исследователей, "краска была использована для изменения контуров черной фигуры, сделав ее более стройной". Это изменение свидетельствует о том, что кто-то посчитал оригинальный рисунок слишком широким и попросил художника изменить его.

Исследователи заметили толстый белый пигмент, нанесенный с обеих сторон нарисованной фигуры шакала Фото: The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge

Эксперты изучили пигмент с помощью нескольких лабораторных методов, включая инфракрасную рефлектографию, рентгеновскую флуоресцентную спектрометрию и 3D-цифровую микроскопию. Хелен Струдвик, старший египтолог в Фитцвильямском музее и куратор выставки, объяснила результаты: "Результаты показывают, что это смесь хунтита и кальцита".

Эта комбинация отличалась от белой краски, использованной в других частях той же иллюстрации, где мантия Рамоса была нарисована исключительно хунтитом. В коррекционной краске также были обнаружены небольшие следы орпимента, желтого пигмента, содержащего мышьяк. Исследователи считают, что его добавили, чтобы белый пигмент лучше подходил к бледному оттенку свежего папируса.

Струдвик подытожила ситуацию: "Это так, будто кто-то увидел, как изначально был нарисован шакал, и сказал: "Он слишком толстый — сделайте его тоньше", поэтому художник создал что-то вроде древнего египетского корректора, чтобы исправить это".

Эксперты изучили пигмент с помощью нескольких лабораторных методов, включая инфракрасную рефлектографию, рентгеновскую флуоресцентную спектрометрию и 3D-цифровую микроскопию Фото: The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge

Дальнейшее исследование показало, что это не единичный случай. Позже Струдвик обнаружила подобные исправления в других египетских рукописях, в частности в "Книге мертвых Нахта", хранящейся в Британском музее, и папирусе Юя, хранящемся в Египетском музее.

"Когда я указала на это кураторам, они были поражены", — сказала она. "Это то, чего сначала не замечаешь". Повторное использование этого метода свидетельствует о том, что исправления были частью обычной практики мастерской, где старшие художники, вероятно, проверяли и исправляли работу других писцов.

В отдельном исследовании, опубликованном в 2026 году Мохамедом С. Хефни из Каирского университета, было рассмотрено, как переписчики исправляли ошибки в религиозных рукописях. В исследовании описано несколько техник.

Когда артефакт попал в музей Фицвильяма, он состоял из сотен фрагментов, которые нужно было тщательно собрать Фото: The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge

Переписчики иногда изменяли форму неправильного символа, обозначали ошибки красными чернилами или добавляли точки или скобки вокруг неправильных слов в период Птолемеев, вместо того, чтобы полностью их удалять. Эти методы позволяли им исправлять проблемы, сохраняя при этом оригинальную структуру текста.

Сам свиток Рамоса показывает, сколько работы было вложено в создание таких рукописей. Изначально он имел длину около 20 метров и состоял из многих соединенных между собой листов папируса. Документ нашел в 1922 году археолог Уильям Флиндерс Петри в гробнице в Седменти.

Когда артефакт попал в музей Фицвильяма, он состоял из сотен фрагментов, которые нужно было тщательно собрать. Поскольку свиток большую часть прошлого века хранился в защищенном от вредного света месте, сегодня он остается в очень хорошем состоянии.

Использование корректирующего пигмента свидетельствует о том, что переписчики предпочитали исправлять ошибки, а не начинать новый свиток, что потребовало бы дорогих материалов и многих часов работы.

Это также демонстрирует, насколько важной была Книга мертвых в верованиях древних египтян, поскольку точность и внешний вид имели большое значение в тексте, предназначенном для сопровождения умерших в загробной жизни.

