Тысячелетняя находка в Сулавеси: археологи исследовали древний мегалит с человеческими лицами

В Сулавеси археологи обнаружили резной каменный памятник, которому 1000 лет. Эта находка добавляет еще одну страницу в историю региона, где на протяжении десятилетий фиксируются большие камни, вытесанные древними общинами.

Камень нашли в деревне Тони-Тони в округе Посо, известном большим количеством доисторических памятников. Археолог Иксам Джорими объяснил, что недавно обнаруженный объект, вероятно, принадлежит к более поздней фазе местной мегалитической традиции, пишет Heritage Daily.

Центральная Сулавеси содержит одну из самых необычных коллекций мегалитических памятников Юго-Восточной Азии. Многие образцы расположены в долинах Бехоа и Бада, лежащих к югу от недавно зарегистрированного места. По словам Джорими, некоторые памятники в этих долинах были созданы почти 2000 лет назад.

Исследователи отметили, что возраст памятников, кажется, меняется в зависимости от их расположения. В общем, камни, расположенные дальше на север, кажутся моложе тех, что находятся в южных долинах.

"По мере продвижения к северу от долины Бехоа мегалиты становятся моложе", — сказал Джорми, который ранее занимал должность заместителя директора Музея Центрального Сулавеси.

Долины Бехоа и Бада известны своими характерными формами каменных памятников. К ним относятся большие статуи и цилиндрические каменные емкости, известные как каламба. Однако такие объекты редко встречаются дальше на север. Зато в северных местностях, таких как долина Бару, есть различные типы резьбы и каменных элементов.

Один из примеров — село Ватунонджу в округе Сиги, где исследователи зафиксировали камни с различными формами и узорами. Эти резьбы свидетельствуют о том, что общины в этом регионе развили собственные формы сооружения памятников.

Мегалиты — это большие каменные сооружения, созданные древними обществами, как отдельные камни, так и группы, расположенные по определенным узорам. Эти памятники встречаются во многих регионах мира и часто связаны с обществами неолита и бронзового века.

Археологи считают, что многие из этих камней имели церемониальное значение. Некоторые из них, возможно, служили надгробиями, а другие, вероятно, обозначали места для ритуалов или почитали предков в рамках местных верований.

Недавно обнаруженный мегалит состоит из большого валуна, на котором высечены фигуры, напоминающие человеческие лица. Камни с подобными резьбами ранее были зафиксированы в соседней долине Нап. Это сходство может указывать на культурные связи между общинами, которые когда-то жили в этих долинах.

Дальнейшие исследования памятника Тони-Тони могут помочь археологам лучше понять, как мегалитическая традиция распространилась по Центральному Сулавеси. Каждая новая находка предоставляет больше информации о людях, которые создали эти памятники, и верованиях, которые формировали их общества веками назад.

