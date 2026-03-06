Все указывает на преднамеренный ритуал: археологи нашли необычное место в Германии (фото)

Высоко над лесами региона Зауэрланд на западе Германии группа вулканических скал уже давно привлекает внимание туристов и исследователей. В 2025 году археологи нашли доказательства того, что здесь могли происходить древние ритуалы более 2000 лет назад.

Археологи из LWL Archaeology for Westphalia исследовали высокие скальные образования, известные как Брухгаузер Штайне, и обнаружили признаки того, что древние общины считали это место духовно важным, пишет Arkeonews.

Брухгаузер Штайне состоит из четырех больших вулканических скал, возвышающихся почти на 100 метров над окружающими холмами. Сегодня эта местность известна своими пешеходными тропами и живописными видами, но она также охраняется как археологический памятник.

Местный исследователь Матиас Дикхаус обнаружил два железных топора на узкой скальной полке Фельдштайна Фото: LWL Archaeology for Westphalia

В железном веке, примерно между V и III веками до н. э., скала была окружена оборонительными стенами, которые образовывали городище. Несмотря на эти укрепления, археологи нашли мало доказательств того, что люди жили там постоянно. По словам археолога Мануэля Цайлера, который возглавлял недавнее исследование, это место не было пригодным для повседневной жизни.

"Нет никаких признаков того, что здесь постоянно проживали люди", — пояснил Цайлер. Открытая вершина, сильные ветры и удаленность от поселений вдоль древнего торгового пути Геллвег делали долгосрочное проживание здесь маловероятным.

Ключевая подсказка появилась, когда местный исследователь Матиас Дикхаус, работая с официальным разрешением на использование металлоискателя, обнаружил два железных топора на узкой скальной полке Фельдштайна, одного из четырех основных скальных столбов. Предметы лежали прямо под землей.

Место расположения этой деятельности делает открытие еще более примечательным Фото: LWL Archaeology for Westphalia

Положение топоров сразу привлекло внимание. Их лезвия были размещены под прямым углом друг к другу, что вряд ли могло произойти случайно. Археологи начали раскопки в этой местности и обнаружили неглубокую яму, высеченную непосредственно в скале под топорами.

В яме были фрагменты измельченного кварца, каменная плита и молоток. Эти предметы, судя по всему, использовались для измельчения кварца на мелкие кусочки, после чего полость была тщательно засыпана. Для исследовательской группы последовательность действий указывала на преднамеренный ритуальный процесс.

"Это не была повседневная деятельность", — сказал Зейлер. "Люди поднимались на эту обнаженную скалу, добывали кварц из камня, измельчали его на мелкие фрагменты, снова заполняли яму, а затем клали топоры сверху. Все указывает на преднамеренный ритуал".

Местоположение этой деятельности делает открытие еще более примечательным. Кварц можно было бы собрать легче у подножия скал, однако люди железного века решили работать на высоком скалистом берегу, открытом ветру и погоде.

Артефакты, найденные во время раскопок, включая каменную плиту, молоток и обломки измельченного кварца, планируют выставить в местном туристическом центре Фото: LWL Archaeology for Westphalia

Исследователи считают, что высокое расположение могло иметь духовное значение. В кельтских верованиях высокие или изолированные места иногда рассматривались как границы между человеческим и сверхъестественным мирами.

Подобные ритуальные практики известны по всей Европе. Археологи нашли жертвоприношения и церемониальные захоронения в пещерах, на вершинах гор и других необычных природных образованиях, где общины, возможно, совершали символические действия, связанные с религиозными верованиями.

Ранее находки на этом же месте уже указывали на церемониальную деятельность. В 2013 году археологи обнаружили фрагмент браслета и наконечник копья, которые были намеренно повреждены перед захоронением. Эти предметы также считались ритуальными жертвоприношениями железного века.

Недавние находки также поднимают вопрос о роли кварца в культуре железного века. Этот минерал иногда смешивали с глиной в ручной керамике, чтобы посуда выдерживала высокие температуры во время обжига. Однако сейчас исследователи считают, что кварц из этого места мог иметь также символическое значение.

"Можно предположить, что кварц из этого конкретного места использовался в специальных или ритуальных сосудах", — сказала главная археолог Сандра Петернек. Если это правильно, то этот материал мог иметь культурное значение, которое выходило за пределы его практического использования.

Сегодня это открытие придает Брухгаузер Штайне новое историческое значение. Этот объект, который уже был известен как один из самых выдающихся природных памятников Германии, теперь, как представляется, также содержит свидетельства древних верований и ритуальных обрядов.

Артефакты, найденные во время раскопок, включая каменную плиту, молоток и обломки измельченного кварца, планируют выставить в местном туристическом центре. Из соображений сохранности оригинальных железных топоров будут представлены их реплики.

Вместе эти предметы помогают исследователям лучше понять, как сообщества железного века взаимодействовали с достопримечательностями. Находки показывают, что природные скальные образования могли служить не только ориентирами, но и местами для ритуальных действий и культурного самовыражения.

