Все вказує на навмисний ритуал: археологи знайшли незвичайне місце у Німеччині (фото)

Високо над лісами регіону Зауерланд на заході Німеччини група вулканічних скель вже давно привертає увагу туристів і дослідників. У 2025 році археологи знайшли докази того, що тут могли відбуватися древні ритуали понад 2000 років тому.

Археологи з LWL Archaeology for Westphalia дослідили високі скельні утворення, відомі як Брухгаузер Штайне, і виявили ознаки того, що стародавні громади вважали це місце духовно важливим, пише Arkeonews.

Брухгаузер Штайне складається з чотирьох великих вулканічних скель, що підносяться майже на 100 метрів над навколишніми пагорбами. Сьогодні ця місцевість відома своїми пішохідними стежками та мальовничими краєвидами, але вона також охороняється як археологічна пам'ятка.

Місцевий дослідник Матіас Дікхаус виявив дві залізні сокири на вузькій скельній полиці Фельдштайна Фото: LWL Archaeology for Westphalia

У залізній добі, приблизно між V і III століттями до н. е., скеля була оточена оборонними стінами, що утворювали городище. Попри ці укріплення, археологи знайшли мало доказів того, що люди жили там постійно. За словами археолога Мануеля Цайлера, який очолював недавнє дослідження, це місце не було придатним для повсякденного життя.

"Немає жодних ознак того, що тут постійно проживали люди", — пояснив Цайлер. Відкрита вершина, сильні вітри та віддаленість від поселень уздовж стародавнього торгового шляху Геллвег робили довгострокове проживання тут малоймовірним.

Ключова підказка з'явилася, коли місцевий дослідник Матіас Дікхаус, працюючи з офіційним дозволом на використання металошукача, виявив дві залізні сокири на вузькій скельній полиці Фельдштайна, одного з чотирьох основних скельних стовпів. Предмети лежали прямо під землею.

Місце розташування цієї діяльності робить відкриття ще більш примітним Фото: LWL Archaeology for Westphalia

Положення сокир відразу привернуло увагу. Їхні леза були розміщені під прямим кутом одне до одного, що навряд чи могло статися випадково. Археологи почали розкопки в цій місцевості і виявили неглибоку яму, висічену безпосередньо в скелі під сокирами.

У ямі були фрагменти подрібненого кварцу, кам'яна плита і молоток. Ці предмети, судячи з усього, використовувалися для подрібнення кварцу на дрібні шматочки, після чого порожнина була ретельно засипана. Для дослідницької групи послідовність дій вказувала на навмисний ритуальний процес.

"Це не була повсякденна діяльність", — сказав Зейлер. "Люди піднімалися на цю оголену скелю, видобували кварц із каменю, подрібнювали його на дрібні фрагменти, знову заповнювали яму, а потім клали сокири зверху. Все вказує на навмисний ритуал".

Місце розташування цієї діяльності робить відкриття ще більш примітним. Кварц можна було б зібрати легше біля підніжжя скель, проте люди залізної доби вирішили працювати на високому скелястому березі, відкритому вітру та погоді.

Артефакти, знайдені під час розкопок, включаючи кам'яну плиту, молоток і уламки подрібненого кварцу, планують виставити в місцевому туристичному центрі Фото: LWL Archaeology for Westphalia

Дослідники вважають, що високе розташування могло мати духовне значення. У кельтських віруваннях високі або ізольовані місця іноді розглядалися як межі між людським та надприродним світами.

Подібні ритуальні практики відомі по всій Європі. Археологи знайшли жертвоприношення та церемоніальні поховання в печерах, на вершинах гір та інших незвичайних природних утвореннях, де громади, можливо, здійснювали символічні дії, пов'язані з релігійними віруваннями.

Раніше знахідки на цьому ж місці вже вказували на церемоніальну діяльність. У 2013 році археологи виявили фрагмент браслета та наконечник спису, які були навмисно пошкоджені перед похованням. Ці предмети також вважалися ритуальними жертвоприношеннями залізної доби.

Нещодавні знахідки також порушують питання про роль кварцу в культурі залізної доби. Цей мінерал іноді змішували з глиною в ручній кераміці, щоб посуд витримував високі температури під час випалювання. Однак зараз дослідники вважають, що кварц з цього місця міг мати також символічне значення.

"Можна припустити, що кварц з цього конкретного місця використовувався в спеціальних або ритуальних посудинах", — сказала головна археолог Сандра Петернек. Якщо це правильно, то цей матеріал міг мати культурне значення, яке виходило за межі його практичного використання.

Сьогодні це відкриття надає Брухгаузер Штайне нове історичне значення. Цей об'єкт, який вже був відомий як одна з найвизначніших природних пам'яток Німеччини, тепер, як видається, також містить свідчення давніх вірувань і ритуальних обрядів.

Артефакти, знайдені під час розкопок, включаючи кам'яну плиту, молоток і уламки подрібненого кварцу, планують виставити в місцевому туристичному центрі. З міркувань збереження оригінальних залізних сокир будуть представлені їхні репліки.

