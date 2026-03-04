34 гробниці та численні артефакти: археологи виявили спадщину римських часів у Румунії (фото)

На південному сході Румунії археологи виявили десятки поховань римського періоду. Місце розкопок знаходиться в межах охоронюваної археологічної зони, яка колись була частиною великого греко-римського міста на західному узбережжі Чорного моря.

Про відкриття повідомили представники Музею національної історії та археології Констанці після того, як розкопки на території муніципальної лікарні Констанці виявили 34 гробниці римського періоду. Ця територія знаходиться в межах стародавнього некрополя Томісу, міста, яке процвітало як ключовий порт, а згодом стало великим міським центром у провінції Нижня Мезія, пише Heritage Daily.

Оскільки комплекс лікарні розташований у зоні, що охороняється законом як культурна спадщина, перед початком будівельних робіт було необхідно провести профілактичні археологічні дослідження. Розкопки проводилися у два етапи з вересня 2025 року по лютий 2026 року за згодою Міністерства культури Румунії.

Дослідники задокументували 34 римські могили, багато з яких були побудовані у вигляді катакомбних гробниць з підземними камерами, призначеними для багаторазових поховань.

У могилах було знайдено широкий спектр предметів, зокрема ювелірні вироби, особисті прикраси, скляні посудини, монети та велику кількість кераміки. Серед найвизначніших знахідок були африканські амфори, які зазвичай використовувалися для вина або оливкової олії.

Наявність таких артефактів свідчить про те, що Томіс підтримував активні торговельні зв'язки з Північною Африкою під час існування Римської імперії. У похованнях такі імпортні посудини часто відображали багатство, пов'язане з торгівлею, а також могли слугувати символами соціального статусу.

Вчені виявили грецький напис III століття н. е., який містив цінну інформацію про соціальне та релігійне життя міста за часів римського панування Фото: Museum of History and Archaeology in Constanta

Дві знахідки виділялися своєю рідкістю. Вчені виявили грецький напис III століття н. е., який містив цінну інформацію про соціальне та релігійне життя міста за часів римського панування. Грецька мова залишалася широко вживаною в регіоні, особливо в прибережних громадах, сформованих ранніми елліністичними традиціями.

Другою примітною знахідкою був умбо, центральний металевий виступ на церемоніальному парадному щиті. Такі предмети рідко зустрічаються в могилах. Його наявність свідчить про те, що похована там особа могла мати військові заслуги або належати до привілейованої соціальної групи.

Томіс, заснований як грецька колонія, а пізніше інтегрований у римський світ, відігравав стратегічну роль у торгівлі через Чорне море. Він також відомий як місце вигнання римського поета Овідія в I столітті н. е.

Ця знахідка має значення не тільки для фахівців, але й для мешканців та відвідувачів міста. Вона демонструє, як шари історії зберігаються під сучасними міськими просторами і як превентивна археологія може захищати культурну спадщину, дозволяючи при цьому сучасний розвиток.

