Незвичайний камінь з Чехії: фрагмент фундаменту комори виявився 3000-річним артефактом (фото)

Камінь, який раніше вважався частиною фундаменту старої комори в Південній Моравії, виявився рідкісною ливарною формою бронзової доби. Цей предмет, знайдений у селі Моркувки в Чехії, дав нові свідчення про доісторичну металургію та міжрегіональні контакти в Центральній Європі.

Те, що здавалося звичайною плитою, пізніше ідентифікували як інструмент, який використовувався близько 3000 років тому для виготовлення бронзових наконечників списів, пише Arkeonews.

Історія почалася в 2007 році, коли власник будинку помітив прямокутний камінь, що трохи стирчав із землі в його саду. Упродовж багатьох років він вважав, що це просто ще один будівельний камінь, який повторно використали у фундаменті комори.

Фахівці з Моравського музею та його Археологічного інституту детальніше дослідили камінь і підтвердили, що це форма для лиття, також відома як матриця, з пізньої бронзової доби.

На одній стороні каменю було викарбувано точне негативне зображення у формі леза наконечника спису. На думку експертів, форма, ймовірно, використовувалася багато разів для лиття бронзових наконечників списів, що свідчить про організоване і, можливо, серійне виробництво, а не про випадкову ремісничу діяльність.

Геологічні дослідження виявили ще одну важливу деталь. Камінь був ідентифікований як вулканічний туф, матеріал, який не є властивим для Південної Моравії. Його походження було простежено до південно-східних схилів гір Бюкк на території сучасної Угорщини.

Таке транспортування вказує на існування торгових шляхів або культурних зв'язків між Моравією та Карпатським басейном. У цей період Центральна Європа утворила мережу громад, які обмінювалися сировиною, готовою продукцією та технічними знаннями.

Наконечники списів, виготовлені за допомогою форми Моркувки, мали ребра вздовж леза та виражений гребінь на гнізді, що було типовим для карпатських зразків зброї Фото: Marek Hensl, Czech Radio

Карпатський басейн був одним з головних центрів виробництва бронзи в Європі, багатим на мідну руду та пов'язаним з джерелами олова, необхідного для виробництва бронзи. Наявність карпатської кам'яної форми в Моравії свідчила про те, що спеціалізовані інструменти та металургійні знання поширювалися між регіонами.

Ливарні форми були необхідними інструментами в металургії бронзової доби. Зазвичай виготовлені у вигляді двох збіжних половинок, вони утворювали закриту порожнину у формі майбутнього предмета. Розплавлена бронза заливалася у форму через канал у верхній частині. Для наконечників списів вставляли серцевину, щоб утворити порожнисте гніздо, завдяки чому готове лезо можна було надійно закріпити на дерев'яному держаку.

На відміну від глиняних форм, які часто ламалися після одного використання, кам'яні форми були міцними і придатними для повторного використання. Сліди зносу на формі з Моркувки свідчать про те, що за її допомогою, ймовірно, було виготовлено десятки наконечників списів.

Бронзова доба на території сучасної Чехії тривала приблизно з 2300 до 800 року до н. е. Упродовж цього часу громади стали більш соціально стратифікованими, а контроль над металевими ресурсами, ймовірно, формував політичну та військову владу.

Моравія перебувала під впливом культури полів поховань, відомої кремаційними похованнями та сильними традиціями металообробки. Бронзові предмети цієї епохи включали мечі, сокири, серпи, прикраси, шоломи, поножі та наконечники списів.

Наконечники списів, виготовлені за допомогою форми Моркувки, мали ребра вздовж леза та виражений гребінь на гнізді, що було типовим для карпатських зразків зброї. Ці елементи конструкції зміцнювали зброю, зберігаючи її гостроту та ефективність у бою. Такі предмети були не тільки практичними знаряддями війни, а й символами статусу.

Археологічні знахідки в Центральній Європі показали, що воїни пізньої бронзової доби були добре озброєні. Бронзові шоломи, щити та поножі були знайдені на різних місцях. Існування форми для стандартизованого виробництва наконечників списів свідчило про те, що війна була організованою, а зброя ретельно розроблялася та виготовлялася.

Відкриття продемонструвало, що три тисячі років тому Моравія була пов'язана з ширшою технологічною та торгівельною мережею. Артефакт став доказом серійного виробництва зброї, транспортування матеріалів на великі відстані та обміну металургійними знаннями в Центральній Європі.

