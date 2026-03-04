Найстаріші у світі руни: де їх виявили та що вони означають (фото)

На кладовищі Свінгеруд у східній Норвегії археологи виявили те, що зараз вважається найдавнішим рунічним каменем. Фрагментована плита, відома як камінь Холе, змістила часові рамки використання рун на камені на століття раніше, ніж було підтверджено.

Радіовуглецеве датування визначило вік фрагментів з написами між 50 роком до н. е. і 275 роком н. е. Фрагменти, позначені як "Отвір 1", "Отвір 2" і "Отвір 3", містили кілька послідовностей рун і руноподібних знаків, пише Heritage Daily.

Найбільш помітні різьблення, які виявили на стороні А "Отвору 2", читаються як "idiberug". Вісім рун у цій послідовності були викарбувані чіткіше, ніж навколишні знаки, що свідчить про навмисне виділення.

Вчені припустили, що "idiberug" може означати особисте ім'я або позначення. Деякі дослідники пов'язують його з складеним жіночим ім'ям, таким як idibergu, пов'язаним з протогерманським елементом "-bergō", що означає "захист" або "допомога". Хоча можливі й інші граматичні тлумачення, більшість дослідників схиляються до того, що це ім'я жінки, яка вирізьбила руни.

Різьблення також має незвичайні особливості. Характерна руна "b" з декількома кишенями та рання форма руни "e" з діагональними гілками надали новий матеріал для дискусій про розвиток старого футарка, найдавнішого рунічного алфавіту, що складався з 24 символів.

Вчені припустили, що "idiberug" може означати особисте ім'я або позначення Фото: Antiquity

Поруч із "idiberug" стояла коротша послідовність, що починалася з руни ᛦ (z). Решта рядка була слабкою і важкою для інтерпретації, і, можливо, це був окремий напис. Інші ряди рун змішувалися з орнаментальними лініями та сітчастими позначками, що ускладнювало аналіз.

Одна коротка послідовність, що читалася як "fuþ", нагадувала початок самого футарка. Дослідники припустили, що вона могла слугувати символічним або інструктивним відображенням рунічної серії.

На зворотному боці фрагменту було ідентифіковано 19 рунічних форм, хоча в багатьох з них бракувало голосних. Написи з великою кількістю приголосних були відомі з ранніх рунічних контекстів і, можливо, відображали скорочені або формульні практики письма.

На фрагменті "Отвір 3" зберігся більш чіткий напис: "ek … fahido runo" — "Я … намалювала/написала руну". Це формулювання збігається з іншими ранніми скандинавськими прикладами і, можливо, вказує на жінку-рунографа. Якщо це підтвердиться, це може бути найдавнішим відомим записом про таку особу.

На відміну від пізніших монументальних рунічних каменів, фрагменти з Холу мали неглибокі та багатошарові надрізи. Ця деталь свідчила про багаторазове використання або роботу декількох різьбярів. Оскільки фрагменти були знайдені поблизу могил, камінь, можливо, спочатку позначав поховання, а потім був розбитий і використаний повторно.

Ця знахідка змінила уявлення про ранню рунічну грамотність у Скандинавії. Зсунувши підтверджену дату рунічних написів, артефакти з Холе змусили вчених переглянути хронологію та походження рунічного письма.

