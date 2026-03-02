Англія у вогні: у Норфолку знайшли дорогоцінний артефакт часів вторгнення вікінгів

У Норфолку виявили золотий кулон, датований часами вторгнення вікінгів до Англії в 865 році н. е. Цей предмет, знайдений у вересні 2024 року на полі поблизу Дерехема, є імітацією золотого соліду, випущеного за часів Людовика Благочестивого, сина Карла Великого.

Оригінальний солід, який наслідує цей кулон, викарбували близько 816 року, незабаром після того, як Людовика Благочестивого коронували імператором Священної Римської імперії. Ці монети є надзвичайно рідкісними, і на сьогодні відомо лише про невелику кількість підтверджених оригіналів, пише Arkeonews.

На аверсі соліда зображено портрет імператора в римському стилі з лавровим вінком, що нагадує про попередніх правителів, таких як Костянтин I. На реверсі викарбувано латинський напис "MVNUS DIVINUM" ("Божий дар"), що оточував хрест у вінку, що демонструє імператорську владу через християнську символіку.

Однак знахідка в Норфолку є наслідуванням, а не однією з оригінальних монет Каролінгів. Це пізніша імітація, виготовлена у Фризії, на території сучасної Нідерландів, найімовірніше, в середині-кінці IX століття.

По всій Західній Європі виявили понад 100 подібних імітацій, але лише 22 з них зареєстровано у Великій Британії. Кожен британський екземпляр пов'язують з рухом Великої варварської армії.

У репортажах BBC та нумізматичному аналізі, опублікованому в The History Blog, зазначається, що зразок з Норфолка вирізняється своєю якістю. Багато збережених імітацій виглядають грубими, з спрощеними портретами та погано сформованими літерами.

На відміну від них, ця монета має чіткіші написи та ретельно виготовлений імператорський бюст. Хоча латинський текст не є досконалим, він точно повторює оригінальний дизайн. Портрет все ще має характерні риси, такі як видовжений ніс, вуса та лавровий вінок.

Важливою деталлю є наявність двох невеликих отворів над головою імператора. Ці отвори вказують на те, що монета була перероблена на кулон і носили її на шнурку або ланцюжку, портретом назовні.

Ця зміна відображає те, як воїни вікінгів ставилися до дорогоцінних металів не тільки як до валюти, але й як до переносного багатства та прикрас. У Скандинавії в IX столітті золоті монети не були широко поширені як гроші. Натомість золото і срібло цінувалися за вагою і часто перероблялися на прикраси.

Наявність цієї імітації соліда в Норфолку підкріплює археологічні докази, що простежують маршрут Великої варварської армії після її прибуття в Східну Англію в 865 році. Ця армія, описана в "Англосаксонській хроніці" як "велика язичницька армія", рухалася річковими системами та вздовж римських доріг. До 880 року лідери вікінгів встановили контроль над Східною Англією, Мерсією та Нортумбрією, змінивши політичну структуру Англії.

Знахідки, про які повідомляється в рамках Portable Antiquities Scheme, дозволили археологам з більшою точністю скласти карту цих переміщень. Кожна імітація соліду, виявлена в Британії, вказує на ймовірний зв'язок з просуванням армії. Підвіска з Норфолка є лише другим зразком такого типу, зареєстрованим в графстві, що підкріплює свідчення про діяльність вікінгів у цьому регіоні.

Хоча монету знайшли в Норфолку, вона походить з континентальної Європи, що посилює економічні та культурні зв'язки між Франкською імперією та Скандинавією. Зараз знахідка проходить офіційну процедуру визнання скарбом у Сполученому Королівстві, а Музей замку Норвіч висловив зацікавленість у придбанні підвіски для публічного показу.

Такі знахідки допомагають з'ясувати, як війни, торгівля та культурний обмін сформували ранньосередньовічну Англію, що робить монету актуальною не тільки для фахівців, але й для всіх, хто цікавиться корінням англійської та європейської історії.

